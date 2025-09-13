El IPC de agosto mostr\u00f3 que, pese a la suba general de precios, m\u00e1s de una decena de alimentos b\u00e1sicos registraron bajas. Jujuy al d\u00eda \u00ae - La inflaci\u00f3n de agosto se ubic\u00f3 en 1,9%, por debajo del 2% y de las proyecciones m\u00e1s pesimistas. El rubro alimentos y bebidas aument\u00f3 1,4%, aunque dentro de la canasta b\u00e1sica se destacaron diez productos que registraron bajas de precio a lo largo del mes. El caso m\u00e1s destacado fue el de la lechuga, que pas\u00f3 de $4.574,65 en julio a $3.661,12 en agosto, lo que signific\u00f3 una ca\u00edda del 20%. En este ejemplo influye la estacionalidad como suele pasar con las frutas y verduras. En ese ranking de bajas, en segundo lugar, aparece la harina de trigo com\u00fan 000. En este caso, el kilo baj\u00f3 de $905,23 a $869,85, seg\u00fan los registros del INDEC, lo que representa una ca\u00edda 3,9%. En el tercer lugar, aparece el arroz blanco simple, cuyo precio promedio cay\u00f3 de $1.848,08 en julio a $1.811,63 en agosto, es decir, una ca\u00edda de 2%. Pis\u00e1ndoles los talones, en cuarto lugar, asoma la papa, que pas\u00f3 de $870,54 a $855,43 el kilo, lo que signific\u00f3 un retroceso de 1,7%. En quinto lugar, comparten puesto, el agua sin gas de 1,5 litros y el pollo entero que bajaron 1,6%. As\u00ed el primero pas\u00f3 de $1.420,62 a $1.397,75; y el segundo de $3.910,04 a $3.848,28 por kilo. Otro alimento de los b\u00e1sicos que baj\u00f3, por primera vez en meses, es la docena de huevos de gallina que descendi\u00f3 1,5%, es decir, de $4.032,30 a $3.971,62, ubic\u00e1ndolo sexto en el ranking. Las galletitas de agua envasadas, por 250 gramos, son las s\u00e9ptimas con una baja de 1,4%, y cuyo precio promedio pas\u00f3 de $1.192,53 a $1.175,40. Y por debajo del 1%, octavo, el az\u00facar que baj\u00f3 0,90%, y el precio pas\u00f3 de $1.140,81 a $1.130,19. Noveno en el ranking, las arvejas secas remojadas en lata de 220 gramos, que tambi\u00e9n perdieron 0,9%, pasando de $831,15 a $823,89, y d\u00e9cimo la cerveza en botella, que perdi\u00f3 un 0,1%, y pas\u00f3 de $3.376,83 a $3.372,50. Pero no todo fue baja, entre los que m\u00e1s aumentaron en agosto, las frutas y verduras tambi\u00e9n encabezaron el ranking. El compa\u00f1ero hist\u00f3rico de la lechuga, el tomate (redondo), fue lo que m\u00e1s subi\u00f3, un 16,2%, y pas\u00f3 de $2.175,93 a $2.529,01 por kilo. Seguido por el lim\u00f3n, con un alza del 13,2%, de $1.119,16 a $1.267,44 por kilo. La banana trep\u00f3 9,3%, de $2.273,82 a $2.485,38, y la naranja se encareci\u00f3 4,4% hasta $1.014,18. La manzana deliciosa sum\u00f3 un 4,1%, y pas\u00f3 de $2.390,62 a $2.487,51 por kilo. De los productos industrializados, el pan de mesa de 390 gramos gan\u00f3 4,4% hasta $3.106,53, en contradicci\u00f3n a la harina que perdi\u00f3 precio. Las gaseosas y hamburguesas congeladas en envase de cuatro unidades y el tomate en conserva subieron m\u00e1s de 3%), el tomate en conserva (3%). Cu\u00e1nto necesit\u00f3 en agosto una familia tipo para no ser pobre Una familia tipo, integrada por cuatro personas, necesit\u00f3 $ 1.160.780 para no ser pobre en agosto, seg\u00fan la Canasta B\u00e1sica Total (CBT) informada hoy por el Instituto Nacional de Estad\u00edsticas y Censos (INDEC). La CBT aument\u00f3 1,0% mensual, mientras que en comparaci\u00f3n con el mismo mes del a\u00f1o pasado se increment\u00f3 en 23,5%. En lo que respecta al acumulado del a\u00f1o, la canasta total acumul\u00f3 un incremento de 13,3%. En cuanto a la Canasta B\u00e1sica Alimentaria (CBA), subi\u00f3 1,0% mensual. En comparaci\u00f3n interanual, aument\u00f3 un 23,5%. Y en lo que va del a\u00f1o, la CBA acumul\u00f3 un incremento del 15,8%. De acuerdo con la medici\u00f3n del Indec, en agosto, un hogar compuesto por tres personas necesit\u00f3 $924.116 para cubrir la CBT y $414.402 para cubrir la CBA. Una familia tipo, compuesta por cuatro integrantes, precis\u00f3 $520.529 para la CBA y $1.160.780 para llegar a la CBT. Por \u00faltimo, un hogar compuesto por cinco personas demand\u00f3 un total $547.482 para la CBA y $1.220.885 para la CBT. Comparado con la inflaci\u00f3n de agosto, ambas canastas aumentaron por debajo de la inflaci\u00f3n general (1,9%). Ambas quedaron por debajo en la medici\u00f3n interanual (33,6%). Fuente