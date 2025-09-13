El mi\u00e9rcoles 17 de septiembre el Ministerio de Desarrollo Humano entregar\u00e1 Unidades Alimentarias a familias de El Piquete, Santa Clara y Rode\u00edto Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Ministerio de Desarrollo Humano, por medio de la Secretar\u00eda de Asistencia Directa, informa que el mi\u00e9rcoles 17 de septiembre, tendr\u00e1 lugar la entrega de Unidades Alimentarias del programa \u201cComer en Casa\u201d, a familias de El Piquete, Santa Clara y Rode\u00edto. Con el objetivo de llegar a las familias vulnerables de Yungas, el equipo t\u00e9cnico del Plan Social Nutricional Provincial y las autoridades de la intendencia de Santa Clara, y las Comisiones Municipales de Rode\u00edto y El Piquete, se concretar\u00e1 el operativo de entrega directa de refuerzos alimentarios. Cronograma En El Piquete, se realizar\u00e1 el mi\u00e9rcoles 17 de septiembre, en la oficina de Desarrollo Humano, ubicada en Jujuy s\/n (atr\u00e1s del Puesto de Salud), barrio Municipal, de 09:00 a 17:00. En tanto que Santa Clara, se llevar\u00e1 a cabo el mi\u00e9rcoles 17 de septiembre, en el comedor municipal, ubicado en Tucum\u00e1n s\/n, en el horario de 09:00 a 17:00. Mientras que, en Rode\u00edto, se efectuar\u00e1 el mi\u00e9rcoles 17 de septiembre, en el comedor infantil, ubicado en el barrio Juan Jos\u00e9 Baz\u00e1n, de 09:00 a 17:00. Desde la cartera social se recomienda a las y los titulares del mencionado programa, concurrir a los centros de distribuci\u00f3n con el DNI del titular y las personas con discapacidad deben presentar el Certificado \u00danico de Discapacidad (C.U.D.).