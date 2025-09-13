Jujuy al d\u00eda \u00ae - Esta semana, el \u00e1rea de Ceremonial y Protocolo del Ministerio de Educaci\u00f3n, continu\u00f3 con la entrega de Banderas Nacional y Nacional de la Libertad Civil de flameo a nuevos establecimientos juje\u00f1os. Escuela N\u00ba 74 \u201cIslas Malvinas\u201d- San Pedro Bachillerato Provincial N\u00ba 13- Susques Escuela N\u00ba 203 "Su Santidad Juan XXIII"- San Pedro JIN N\u00aa 70- Alto Comedero Escuela N\u00ba 21 "Pedro Goyena" - Purmamarca Colegio Secundario N\u00ba 70 - Calilegua Las autoridades educativas \u00c1ngela del Valle L\u00f3pez, Pio Vel\u00e1squez, Rodolfo L\u00f3pez, Norma Chapor, Dora Pereyra y Marcela Herrero, agradecieron a la ministra Miriam Serrano por tan importante donaci\u00f3n que enaltecer\u00e1 el sentido de pertenencia e identidad nacional en cada una de las instituciones.