La delegación de 60 empleados legislativos de Jujuy nucleados en la Asociación del Personal Legislativo (APL Jujuy) viajó hacia la ciudad de Termas de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero, para participar de las Olimpiadas Nacionales Legislativas. El viaje, que incluyó también a familiares de los trabajadores, tuvo su salida desde la playa de estacionamiento de calle 19 de abril, donde recibieron el saludo del diputado Santiago Jubert, presidente del bloque oficialista, el secretario general del gremio, Guillermo Batállanos, los legisladores Adriano Morone e Iván Poncio. En ese contexto, Santiago Jubert, destacó la importancia del encuentro señalando que es gratificante que "nuestros empleados legislativos participen de este tipo de eventos deportivos y confraternizan con otros empleados de la región. Es un gran esfuerzo de la familia legislativa, acompañado por el presidente de la Legislatura y el vicegobernador Alberto Bernis, que siempre apoyan este tipo de experiencias que fortalecen vínculos y generan un buen clima de trabajo". El legislador valoró la experiencia como un aporte al fortalecimiento de la comunidad legislativa porque: "Siempre hay que acompañar todo tipo de evento social y deportivo porque fortalece los vínculos entre ellos y también entre nosotros, que tenemos una responsabilidad y compartimos la labor del día a día. Este es un espacio de esparcimiento que se merecen", sostuvo. Por su parte, Guillermo Batallanos, Secretario general de ALP Jujuy subrayó el carácter integrador de las Olimpiadas y la alegría de que toda la familia legislativa tenga la posibilidad de estar viajando un año más. "Nada de esto sería posible sin el vicegobernador, que siempre colabora y apoya para lograr este tipo de encuentros entre familias legislativas. Hoy viajan 60 compañeros en colectivo y otros en vehículos particulares junto a sus familias, porque la idea del gremio es fortalecer el vínculo familiar más allá del deporte". Las disciplinas en las que participará la delegación jujeña incluyen fútbol masculino y femenino, vóley y tejo, entre otras. Según confirmaron desde la organización, estarán presentes representantes de Tucumán, Catamarca, Chaco, Rosario de Santa Fe, Santiago del Estero, San Luis y la propia provincia anfitriona.