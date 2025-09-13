El tipo de cambio minorista termin\u00f3 la semana a $1465 en el Banco Naci\u00f3n y el tarjeta super\u00f3 los $1900; el mayorista qued\u00f3 a 1,1% de desafiar el esquema de flotaci\u00f3n Jujuy al d\u00eda \u00ae - El d\u00f3lar est\u00e1 cada vez m\u00e1s cerca de alcanzar el techo de la banda de flotaci\u00f3n. Aunque desde el Gobierno se muestran firmes en defender el esquema cambiario, incluso con el apoyo expl\u00edcito del Fondo Monetario Internacional (FMI) durante esta semana, la tensi\u00f3n t\u00edpica que se da durante los per\u00edodos electorales en la Argentina volvi\u00f3 a presionar las cotizaciones. Tambi\u00e9n provoca que las pantallas del mercado financiero se ti\u00f1a de rojo: los bonos soberanos y las acciones se hunden hasta 6%. En el caso de los ahorristas minoristas, el d\u00f3lar oficial cerr\u00f3 en el Banco Naci\u00f3n a $1465, el valor nominal m\u00e1s alto del que se tenga registro. Se trat\u00f3 de una suba de $20 frente a la jornada previa (+1,7%), mientras que en la semana acumul\u00f3 un incremento de $85 (+6,1%). Al sumarle el 30% a cuenta de Ganancias para compras y viajes al exterior, el d\u00f3lar tarjeta alcanz\u00f3 por primera vez los $1904. El precio promedio del mercado fue de $1467,41, de acuerdo con el relevamiento diario que hace el Banco Central (BCRA), pero incluso algunas entidades tuvieron valores por encima de ese valor. Por ejemplo, en Banco Macro e Hipotecario el minorista lleg\u00f3 a $1475, y en el Supervielle, a $1473. En cuanto al tipo de cambio oficial mayorista, este viernes cerr\u00f3 en pantallas a $1453,85, lo que signific\u00f3 un incremento de $21,66 frente al cierre anterior (+1,51%). En la semana, acumul\u00f3 una escalada de $90,35 (6,6%), equivalente a tres veces la inflaci\u00f3n de agosto (+1,9%). Actualmente, las bandas de flotaci\u00f3n prev\u00e9n un piso a $951 y un techo a $1471, ya que los valores ajustan diariamente a un ritmo del 1% mensual. Es decir, el mayorista qued\u00f3 a una distancia de $17,15 (1,1%) de poner a prueba el esquema cambiario, momento en el cual el Banco Central tendr\u00eda que salir a vender divisas. Hoy, mientras la cotizaci\u00f3n oficial se acercaba al m\u00e1ximo que podr\u00eda alcanzar, en las pantallas se observaron \u00f3rdenes de venta por US$100 millones. \u201cEl propio Gobierno hab\u00eda subido el precio de la elecci\u00f3n bonaerense, cuando dijo que estaban ante un virtual empate t\u00e9cnico. Pero terminaron perdiendo por 13 puntos y, desde ese momento, el d\u00f3lar subi\u00f3. El lunes alcanz\u00f3 los niveles de hoy, despu\u00e9s moder\u00f3, y en los d\u00edas siguientes tuvo subas consecutivas. Al mismo tiempo, como el Banco Central empez\u00f3 a bajar las tasas a las cuales toma el dinero, quedarte en pesos es menos atractivo y genera m\u00e1s presi\u00f3n sobre el tipo de cambio. Pero el Gobierno no deber\u00eda tener muchos problemas para defender el techo, por lo menos hasta el 15 de octubre, porque se sabe que el Banco Central tiene los d\u00f3lares suficientes para hacerlo\u201d, dijo el analista financiero Christian Buteler. Los emprendimientos que la nueva ola migratoria rusa trae a la Argentina Esta misma visi\u00f3n comparte Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, quien remarc\u00f3 que \u201cel mercado sabe\u201d que el Gobierno cuenta con un poder de fuego en las reservas l\u00edquidas del Banco Central por US$20.000 millones. Incluso a pesar de tener reservas netas que son negativas, al restarle los desembolsos del FMI. \u201cCreemos que el Gobierno est\u00e1 decidido a evitar que el tipo de cambio supere el techo de la banda, al menos hasta octubre\u201d, complet\u00f3. Los tipos de cambio financieros tambi\u00e9n operan al alza y marcan nuevos r\u00e9cords nominales. El d\u00f3lar MEP registra un avance de apenas $9,64, hasta alcanzar los $1460,76 (+0,7%). En tanto, el d\u00f3lar contado con liquidaci\u00f3n (CCL) trepa $21,37 y cotiza a $1467,69 en las pantallas del mercado de capitales (+1,5%). En los \u00faltimos cinco d\u00edas, acumularon un alza de $77,43 (+5,6%) y $77,17 (+5,55%), respectivamente. Por fuera de las pantallas, en la informalidad en la que operan las cuevas y arbolitos del microcentro porte\u00f1o, el d\u00f3lar blue se negocia a $1425. Es una suba de $15 frente al cierre anterior (+1%), mientras que acumul\u00f3 un avance de $55 frente al viernes pasado (+4%). \u201cEs probable que a estos valores aparezca oferta genuina y que eso haga que el d\u00f3lar se mantenga. No que derrumbe al d\u00f3lar, pero s\u00ed que lo mantenga a medida que se acerca al techo, sin que el Banco Central salga a tocarlo. De hecho, hoy se vieron ofertas de un banco privado a $1472. Todo esto es para aprovechar las tasas que ten\u00e9s hasta 15 d\u00edas antes de las elecciones, por eso creo que el momento de mayor estr\u00e9s cambiario va a estar en la segunda quincena de octubre\u201c, sum\u00f3 Buteler. Las elecciones legislativas ser\u00e1n el 26 del pr\u00f3ximo mes. Bonos y acciones Otra vez, el rojo ti\u00f1e las pantallas del mercado financiero. Sin poder recuperarse del golpe que sufrieron el \u201clunes negro\u201d, cuando la Bolsa porte\u00f1a registr\u00f3 la quinta peor ca\u00edda de toda su historia, hoy el \u00edndice accionario S&P Merval retrocede 3,1% y cotiza en 1.749.035 unidades. Ese valor es equivalente a US$1191 al ajustar por el d\u00f3lar CCL, 4,5% menos que el jueves. En el panel l\u00edder, los sectores energ\u00e9tico y bancario vuelven a ser los m\u00e1s afectados. Los papeles de Edenor bajan 5,8%, seguidos por los de Metrogas (-5,7%), Transportadora de Gas del Norte (-5,5%), Banco Supervielle (-5,3%) y Central Puerto (-5%). \u201cLos movimientos de la Bolsa esta semana fueron causados por las elecciones, dado que fue sin dudas el factor idiosincr\u00e1tico m\u00e1s relevante en la Argentina, y no podemos culpar al contexto internacional de haber influido. De hecho, si algo hizo el contexto fue aminorar las p\u00e9rdidas, ya que el humor fue positivo toda la semana", destacaron desde Portfolio Personal de Inversiones (PPI). Las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR) tambi\u00e9n operan en terreno negativo. Los papeles que m\u00e1s caen son los de Banco Supervielle (-8,3%), BBVA (-7,3%), Edenor (-7,2%), Banco Macro (-7,1%) y Central Puerto (-6,7%). Los bonos soberanos tampoco pudieron escaparle a la tendencia. Los Bonares muestran retrocesos del 6,5% (AL35D), mientras que el rojo se extiende entre los Globales hasta un 5,7% (GD35D). Esto tendr\u00e1 su impacto en el riesgo pa\u00eds, que estar\u00eda cerca de los 1100 puntos b\u00e1sicos, pero hace meses las pantallas dejaron de reportar el dato en tiempo real. Ayer, fue de 1047 puntos b\u00e1sicos (+2,2%). \u201cSin un triunfo, el panorama se complica luego. Ya no ser\u00e1 sencillo bajar a 500 puntos b\u00e1sicos de riesgo pa\u00eds desde los 1000 actuales. Probablemente, ahora ser\u00e1 dif\u00edcil eso. Atenci\u00f3n que se podr\u00eda postergar la vuelta a los mercados y te qued\u00e1s sin rollover (refinanciar) de la deuda en d\u00f3lares", sum\u00f3 Fernando Camusso, director de Rafaela Capital. Melisa Reinhold Fuente