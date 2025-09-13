Jujuy al d\u00eda \u00ae - Efectivos del Centro de Gesti\u00f3n para la Seguridad Ciudadana N\u00b0 7 lograron el arresto de un sujeto que le hab\u00eda robado el celular a una mujer que viajaba en un colectivo. La r\u00e1pida acci\u00f3n de un efectivo policial, permiti\u00f3 recuperar las pertenencias y la aprehensi\u00f3n del delincuente a pocas cuadras del lugar del hecho, en el barrio de Alto Comedero. El procedimiento se realiz\u00f3 a las 21:30 horas, en el momento en que personal policial de la Unidad Regional 7 se encontraba patrullando en la Avenida Hern\u00e1n Miranda y observ\u00f3 a un efectivo forcejeando con un sujeto. Tras prestar colaboraci\u00f3n, se constat\u00f3 que el agente hab\u00eda sido alertado por la damnificada y, sin dudarlo, la traslad\u00f3 en su veh\u00edculo particular para dar con el ladr\u00f3n. La b\u00fasqueda fue exitosa, logrando interceptar al individuo en la intersecci\u00f3n de la Avenida Hern\u00e1n Miranda y la calle Josefina Scaro. Finalmente, el sujeto, un adolescente de 17 a\u00f1os, qued\u00f3 alojado en la Seccional 56 y fue puesto a disposici\u00f3n de la Justicia. Se recuper\u00f3 el tel\u00e9fono celular sustra\u00eddo.