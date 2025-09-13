Fabiana Le\u00f3n y Paul Starc se opusieron al planteo de las defensas. \u201cNo hay precio que pueda evitar el da\u00f1o institucional que se ha hecho; en esta fiscal\u00eda no se vende impunidad\u201d, asegur\u00f3 la fiscal Jujuy al d\u00eda \u00ae - La fiscal federal Fabiana Le\u00f3n rechaz\u00f3 la posibilidad de que los empresarios acusados en el caso de los Cuadernos de la Corrupci\u00f3n se liberen de culpa a cambio de un resarcimiento econ\u00f3mico. \u201cNo hay precio que se pueda poner al da\u00f1o institucional que se han causado; en esta fiscal\u00eda no se vende impunidad\u201d, expres\u00f3 la fiscal durante la audiencia que se desarrolla este mediod\u00eda ante el Tribunal Oral Federal 7, que deber\u00e1 definir la cuesti\u00f3n . Antes, se hab\u00eda expresado en el mismo sentido el titular de la Unidad de Informaci\u00f3n Fiscal (UIF), Paul Starc. Advirti\u00f3 que aceptar esas propuestas significar\u00eda \u201cmercantilizar la corrupci\u00f3n\u201d y habilitar la impunidad de quienes detentan poder econ\u00f3mico. M\u00e1s de 40 ejecutivos acusados en el expediente hab\u00edan ofrecido pagos y hasta bienes para evitar el juicio oral y p\u00fablico. Incluso uno de ellos ofreci\u00f3 un departamento en Miami y un barco. Los argumentos de la fiscal La fiscal Le\u00f3n fij\u00f3 una tajante postura al planteo formulado por 47 empresarios y el ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina. En una contundente exposici\u00f3n en el marco de la audiencia, la fiscal rechaz\u00f3 de manera categ\u00f3rica la posibilidad de extinguir la acci\u00f3n penal mediante acuerdos reparatorios propuestos por casi medio centenar de arrepentidos y reivindic\u00f3 la realizaci\u00f3n del debate. En su turno durante la audiencia, Le\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que la reparaci\u00f3n no es un pago impuesto por el juez. \u201cSin consenso real, no hay reparaci\u00f3n integral posible\u201d, apunt\u00f3 la acusadora, quien agreg\u00f3 que dicho instituto presupone una v\u00edctima concreta y un da\u00f1o que sea reparable en t\u00e9rminos mensurables. \u201cEs satisfacer plena y adecuadamente el inter\u00e9s jur\u00eddico lesionado, de modo total, proporcional y espec\u00edfico al da\u00f1o causado\u201d, indic\u00f3. La fiscal sostuvo que, en este tipo de procesos, no existe una v\u00edctima individual con la que se pueda negociar, y que aceptar pagos unilaterales equivaldr\u00eda a \u201cabrir un mercado de impunidad\u201d. Tambi\u00e9n relat\u00f3 que, desde la radicaci\u00f3n de la causa en la Fiscal\u00eda General, recibi\u00f3 a todos los abogados interesados en dialogar sobre posibles salidas alternativas \u201ctodos los que han venido lo han hecho con absoluta correcci\u00f3n y en estricto ejercicio del ministerio que tienen\u201d. Fabiana Le\u00f3n expres\u00f3 su preocupaci\u00f3n pues este procedimiento no garantizaba que todas las defensas estuvieran debidamente informadas, y subray\u00f3 la importancia de que todos los imputados pudieran participar en igualdad de condiciones. Sobre la convocatoria a la audiencia, indic\u00f3 que \u201cno puede haber arreglos a espaldas de la sociedad. Ser\u00eda repugnante hacerlo de tal modo. Ser\u00eda repugnante en s\u00ed mismo como al concepto mismo de Rep\u00fablica\u201d. Remarc\u00f3 que el caso en cuesti\u00f3n involucra hechos de corrupci\u00f3n de gran magnitud, con participaci\u00f3n de agentes estatales y empresarios, y que la \u00fanica forma leg\u00edtima de concluir el proceso es mediante un juicio oral, p\u00fablico y contradictorio. Al abordar la cuesti\u00f3n de la reparaci\u00f3n integral como causa de extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal, Fabiana Le\u00f3n explic\u00f3 que este instituto exige la existencia de una v\u00edctima concreta y un da\u00f1o mensurable, as\u00ed como un acuerdo real entre el imputado y la v\u00edctima, la conformidad del Ministerio P\u00fablico Fiscal y la homologaci\u00f3n judicial. \u201cSin consenso real, no hay reparaci\u00f3n integral posible\u201d, afirm\u00f3. Detall\u00f3 que la reparaci\u00f3n debe ser plena, adecuada y proporcional al da\u00f1o causado, e incluir restituci\u00f3n, compensaci\u00f3n, intereses, lucro cesante, da\u00f1o moral y medidas de satisfacci\u00f3n o no repetici\u00f3n. La fiscal distingui\u00f3 entre la reparaci\u00f3n integral y la suspensi\u00f3n del juicio a prueba el cual contempla un est\u00e1ndar m\u00e1s flexible. Subray\u00f3 que, en el caso de delitos de corrupci\u00f3n, el da\u00f1o no es patrimonializable ni puede ser objeto de transacci\u00f3n, ya que afecta la confianza p\u00fablica y la legitimidad del Estado. Le\u00f3n calific\u00f3 como \u201cpat\u00e9ticos\u201d los ofrecimientos dinerarios realizados por algunos imputados, se\u00f1alando que, al dividir la suma ofrecida por los doce a\u00f1os que dur\u00f3 la investigaci\u00f3n, el monto resultaba \u201crid\u00edculo\u201d. La fiscal advirti\u00f3 que aceptar acuerdos unilaterales significar\u00eda \u201cbanalizar el proceso penal, privatizar el inter\u00e9s p\u00fablico y abrir un mercado de impunidad\u201d y reiter\u00f3 que no se cumplen los tres requisitos materiales para la extinci\u00f3n de la acci\u00f3n penal por reparaci\u00f3n integral: no hay acuerdo real, no existe una v\u00edctima individual y no es posible una reparaci\u00f3n plena del da\u00f1o institucional causado. Tras escuchar la posici\u00f3n del Ministerio P\u00fablico, el tribunal llam\u00f3 a un cuarto intermedio hasta el pr\u00f3ximo martes 16 de septiembre donde previo a deliberar, escuchar\u00e1 las palabras finales de las defensas. Alfredo Izaguirre Fuente