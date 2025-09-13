Jujuy al d\u00eda \u00ae - La Secretar\u00eda de Cultura informa la n\u00f3mina de artistas que participar\u00e1n en la edici\u00f3n 2025 del Sal\u00f3n Provincial de Artes Visuales, certamen que constituye un espacio fundamental para la promoci\u00f3n y visibilizaci\u00f3n de las artes en el territorio provincial. En esta convocatoria se recibieron 152 propuestas y, tras la evaluaci\u00f3n del jurado conformado por Diana Guzm\u00e1n, Gabriela Brouwer y Lito Demuro, fueron seleccionadas 62 obras en las disciplinas de pintura, fotograf\u00eda y grabado. La instancia de evaluaci\u00f3n final tendr\u00e1 lugar los d\u00edas 18 y 19 de septiembre en la Casa de las Letras, mientras que la inauguraci\u00f3n de la exposici\u00f3n se realizar\u00e1 el 3 de octubre. En pintura se destacan obras como Territorios intuitivos de Pascale Poulin, El color de mi vida de Roc\u00edo Antonela Quintana, Abstractus Jujenialis de Alejandro V\u00e1zquez Guijo, Polinizaci\u00f3n de Miski Mayo Esquibel y Llegada de las Almas y Crepuscular de Daniel Alberto Ruiz. Tambi\u00e9n integran esta secci\u00f3n trabajos de Patricia Medina, Florencia Guadalupe Cruz, Mario Lisandro Alejo, Eduardo Santiago, Jorge Burgos, Claudio Janco, Aaron Ibarra, Tom\u00e1s Bree, Abel Mamani, Froil\u00e1n Colque, entre otros artistas que enriquecen la propuesta con diferentes lenguajes y miradas. La fotograf\u00eda re\u00fane 29 producciones que reflejan tanto la identidad como la memoria y la actualidad juje\u00f1a. Entre ellas figuran Fin del carnaval de Ariel Pascuali, Regresar de Mait\u00e9n Reynoso, Con los ojos al pasado de Sol Giuliana del Rosario L\u00f3pez, 2020 A\u00f1o ausente de Francisco Picchetti, Quietud de Noem\u00ed Rodr\u00edguez, Los simientes de Purmamarca de Roberto Hinojosa, Supera la ficci\u00f3n de Nilce Enrietti y El silencio de las flores de Mart\u00edn Germ\u00e1n Sajama Guzm\u00e1n, junto con las series de Fabi\u00e1n Benjam\u00edn Cruz y Agustina Ayel\u00e9n Flores Longombardo, entre otros destacados trabajos. En grabado fueron seleccionadas 10 obras, entre ellas Terrenal \/ Sagrado de Ricardo Begueri, Los rastros en la tierra de Alejandro L\u00f3pez, Flora de Anabella Gala Riccardi, Blanco Caballo Negro de Mart\u00edn Germ\u00e1n Sajama Guzm\u00e1n, Persistir de Patricia Medina, Catarsis de Ruth Sandoval, Yungas, naturaleza y cultura de Isabel Meneses, Patria desde lo alto hasta las profundidades de Marila Correa y Fishing the Lotus: Formas en suspensi\u00f3n de Antonella P\u00e9rez Camacho.La Secretar\u00eda de Cultura felicita a los artistas seleccionados y agradece a todas las personas que presentaron sus obras en esta edici\u00f3n.