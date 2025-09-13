Jujuy al d\u00eda \u00ae - Informamos que, con el objeto de elevar la calidad de nuestro servicio, se realizar\u00e1n tareas de mantenimiento y renovaci\u00f3n en las instalaciones de nuestro sistema. Con este fin, ser\u00e1 necesario efectuar una interrupci\u00f3n programada en las siguientes zonas y horarios: S\u00c1BADO 13\/09\/2025 ARROYO COLORADO: Arroyo del Medio y zonas aleda\u00f1as. Horario: 08:30 a 13:30Hs. aproximadamente. Agradecemos tomar las precauciones necesarias durante la duraci\u00f3n de dicha interrupci\u00f3n a fin de evitar mayores inconvenientes. Por consultas y\/o requerimientos te recordamos nuestros canales oficiales de contacto disponibles las 24hs. A trav\u00e9s de este link: https:\/\/linktr.ee\/ejesa