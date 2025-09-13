Jujuy al d\u00eda \u00ae \u2013 Varios vecinos de Humahuaca denunciaron la \u00faltima semana haber sido v\u00edctimas de una estafa virtual a trav\u00e9s de una plataforma , tras invertir dinero con la promesa de obtener ganancias mediante trabajos online. En las denuncias, las damnificadas se\u00f1alan que manten\u00edan contacto con la misma supuesta gerente de la plataforma, y con otras personas. Indicaron que la mayor\u00eda tom\u00f3 contacto con la plataforma luego que una \u201cconocida\u201d le informar\u00e1 de la misma. En uno de los casos, una mujer comenz\u00f3 a invertir en febrero de 2025 y logr\u00f3 cobrar a diario hasta abril, cuando \u201csubi\u00f3 de categor\u00eda\u201d e invit\u00f3 a familiares y conocidos. El 4 de septiembre se bloquearon los retiros y desde entonces no pudo acceder a sus fondos. Otra denunciante relat\u00f3 que realiz\u00f3 una inversi\u00f3n inicial de 160.000 pesos para \u201ctrabajar viendo videos\u201d, logrando retirar solo 120.000. Posteriormente, una supuesta gerente le solicit\u00f3 transferencias por 470.000 y 55.000 pesos, pero ya no pudo recuperar su dinero. Una vecina fue captada en agosto de 2025 para invertir 50.000 y 165.000 pesos en la plataforma, generando ganancias inicialmente, pero al intentar retirarlas no pudo hacerlo, sospechando haber sido enga\u00f1ada. Una nueva v\u00edctima inici\u00f3 con inversiones de 50.000 y 165.000 pesos, realiz\u00f3 transferencias adicionales por varios montos hasta sumar m\u00e1s de 800.000 pesos, y luego no pudo retirar sus ganancias. Otra denunciante comenz\u00f3 con 30.000 pesos en agosto solo recibi\u00f3 un dep\u00f3sito parcial en criptomonedas y not\u00f3 que otros participantes tampoco pod\u00edan retirar dinero. La \u00faltima denunciante se\u00f1al\u00f3 que invirti\u00f3 inicialmente 30.000 pesos y luego aport\u00f3 50.000 y 165.000 pesos, tambi\u00e9n qued\u00f3 imposibilitada de retirar fondos y recibi\u00f3 pedidos de nuevos pagos para validar su cuenta. Las denuncias fueron presentadas ante la Brigada de Investigaciones de Humahuaca, que investiga a los responsables detr\u00e1s de la plataforma.