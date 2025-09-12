Viajaban hacia Mendoza con 892 gramos de marihuana, 32 gramos de coca\u00edna y 15 gramos de pasta base acondicionados en forma de plantillas en el interior del calzado Jujuy al d\u00eda \u00ae - Ayer, personal de la Secci\u00f3n \u201cChepes\u201d dependiente del Escuadr\u00f3n 58 \u201cLa Rioja\u201d se encontraban desplegados sobre la Ruta Nacional N\u00b0 141 a la altura del kil\u00f3metro 36, (localidad de Chepes, Departamento Rosario Vera Pe\u00f1aloza), cuando inspeccionaron un transporte p\u00fablico de pasajeros, con itinerario Jujuy-Mendoza. Al efectuar el pasaje con el can detector de narc\u00f3ticos \u201cEva\u201d, los uniformados observaron que reaccion\u00f3 como lo hace habitualmente ante la presencia de drogas entre las prendas de tres pasajeros. Frente a testigos, los gendarmes llevaron a cabo la requisa correspondiente, constatando en las zapatillas (en forma de plantillas) una sustancia vegetal y una sustancia blancuzca pulverulenta. Personal de Criminal\u00edstica y Estudios Forense realiz\u00f3 las pruebas de campo \u201cNarcotest\u201d, arrojando 892 gramos de \u201ccannabis sativa\u201d, 32 gramos de coca\u00edna y 15 gramos de pasta base. Por disposici\u00f3n del Juzgado Federal de La Rioja, se detuvo a los tres ciudadanos y se secuestraron los estupefacientes como as\u00ed tambi\u00e9n tel\u00e9fonos celulares.