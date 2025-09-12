Jujuy al d\u00eda \u00ae - Un operativo de la Polic\u00eda Federal permiti\u00f3 desbaratar un cargamento de coca\u00edna que era trasladado oculto en un cami\u00f3n que simulaba transportar bananas y papayas desde la localidad juje\u00f1a de Perico con destino al Mercado Central de Buenos Aires. Al momento de la inspecci\u00f3n, los efectivos detectaron irregularidades en la documentaci\u00f3n y en los datos aportados por el conductor. Con la asistencia de un perro detector, se procedi\u00f3 a revisar la carga y se hallaron 70 paquetes envueltos en nylon amarillo con franjas verdes, con un sello particular. El cargamento, con un peso total de 85 kilos, fue valuado en unos 1.700 millones de pesos. El chofer, un hombre juje\u00f1o de 55 a\u00f1os, qued\u00f3 detenido por orden judicial, mientras avanzan las investigaciones para determinar la procedencia de la droga y la posible participaci\u00f3n de otras personas en la maniobra.