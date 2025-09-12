Jujuy al d\u00eda \u00ae - En el marco de las acciones impulsadas por el Ministerio de Seguridad Nacional en la lucha contra el narcotr\u00e1fico, Gendarmer\u00eda Nacional Argentina, detuvo a un hombre y una mujer que transportaban ocho "ladrillos" de coca\u00edna pegados al cuerpo. Ocurri\u00f3 cuando personal del Grupo "Burruyac\u00fa", dependiente del Escuadr\u00f3n 55 "Tucum\u00e1n", control\u00f3 un colectivo de pasajeros que viajaba desde la provincia de Jujuy hacia el barrio porte\u00f1o de Liniers. El procedimiento se realiz\u00f3 sobre la Ruta Nacional N\u00b0 34, a la altura del kil\u00f3metro 896, en la localidad 7 de Abril, donde los gendarmes detectaron que dos ciudadanos bolivianos llevaban adosados al cuerpo cuatro paquetes rectangulares cada uno, con caracter\u00edsticas propias del transporte de drogas. Ante la sospecha de un il\u00edcito en infracci\u00f3n a la Ley 23.737, integrantes de Criminal\u00edstica y Estudios Forenses efectuaron las pruebas de campo Narcotest en presencia de testigos. El resultado fue positivo para coca\u00edna, con un peso total de 8 kilos 985 gramos. Por disposici\u00f3n del Juzgado Federal N\u00b0 1 de Tucum\u00e1n, se secuestr\u00f3 la droga y se detuvo a los pasajeros involucrados, quienes quedaron incomunicados.