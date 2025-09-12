Jujuy al d\u00eda \u00ae - Efectivos del Cuerpo de Infanter\u00eda de la Unidad Regional 2, arrestaron a un joven de 20 a\u00f1os merodeador en el barrio San Miguel de San Pedro de Jujuy. El hecho se realiz\u00f3 en la ma\u00f1ana del 11 de septiembre en la calle Pueyrred\u00f3n. El joven al notar la presencia de los uniformados, intent\u00f3 evadirlos, pero fue detenido. Al revisarlo, encontraron una punta de metal de 25 cm que usualmente utilizan para abrir veh\u00edculos y una pipa. Fue trasladado a la Seccional 52, donde las consultas al sistema policial confirmaron que ten\u00eda varias medidas judiciales vigentes, incluyendo una prohibici\u00f3n de acercamiento y una condena de ejecuci\u00f3n condicional. Finalmente, el sujeto qued\u00f3 alojado en la comisar\u00eda a disposici\u00f3n de la justicia.