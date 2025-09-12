La estrategia del Gobierno de soltar el tipo de cambio y bajar los intereses comenz\u00f3 a funcionar, pero advierten que la inflaci\u00f3n de septiembre va a ser m\u00e1s elevada Jujuy al d\u00eda \u00ae - El cambio de la estrategia econ\u00f3mica del Gobierno hasta ahora funciona. Baj\u00f3 las tasas, dej\u00f3 subir el d\u00f3lar y el viernes, cuando se liquiden las Letras de la licitaci\u00f3n, liberar\u00e1 $600 mil millones al mercado. Consciente de que haber llevado a los bancos a una situaci\u00f3n l\u00edmite a trav\u00e9s de encajes y tasas m\u00e1s elevadas que arrastraron a empresas y consumidores, fue un dato que influy\u00f3 en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, ahora baj\u00f3 tasas y dej\u00f3 de intervenir en el control del d\u00f3lar. El resultado fue m\u00e1s liquidaci\u00f3n de exportadores y que la suba del d\u00f3lar todav\u00eda no se traslad\u00f3 a precios. Agosto podr\u00eda ser el \u00faltimo mes con inflaci\u00f3n por debajo de 2% este a\u00f1o. Faltan cambios pol\u00edticos, pero trascendi\u00f3 que no los va a emprender inmediatamente. La estrategia es guardar municiones y sostener hasta lo posible a los se\u00f1alados por la derrota electoral. Ning\u00fan Gobierno entrega las cabezas en el momento en que se lo piden para no dar se\u00f1ales de debilidad. El tri\u00e1ngulo de hierro cambio. Ahora Guillermo Francos, el jefe de Gabinete, y Luis Caputo el Ministro de Econom\u00eda son los encargados de cambiar el humor para octubre. Seg\u00fan el analista econ\u00f3mico Christian Buteler, \u201cde la misma manera que sosten\u00eda que el Tesoro no ten\u00eda los d\u00f3lares necesarios para contener al tipo de cambio, el Banco Central s\u00ed los tiene. Hoy estamos a 4 o 5% del techo de la banda y a este precio es muy probable que aparezca oferta genuina de d\u00f3lares para aprovechar las tasas por lo menos hasta diez d\u00edas antes de las elecciones, luego se ver\u00e1. Pero me parece ver que el gobierno puede tener alguna tranquilidad frente al d\u00f3lar, por lo menos durante cinco semanas. Al resto de los activos, acciones, bonos y dem\u00e1s, le veo bastante volatilidad. Pod\u00e9s tener buenas noticias como las de hoy, pero malas noticias pol\u00edticas que pueden influir.\u201d \u201cEl tema de los bonos en d\u00f3lares es una gran preocupaci\u00f3n. Me parece que un Gobierno con un riesgo pa\u00eds en torno a los 1.000 puntos est\u00e1 complicado para reingresar al mercado de capitales del mundo y est\u00e1 agotada la opci\u00f3n de los organismos multilaterales y eso complica la visi\u00f3n mirando el inicio del a\u00f1o que viene\u201d, agreg\u00f3 Buteler. En este escenario, el d\u00f3lar se movi\u00f3 sin oscilaciones. Todav\u00eda no se conoc\u00eda el resultado de la licitaci\u00f3n ni el de la inflaci\u00f3n, pero se descontaba que el n\u00famero iba a ser bueno porque estaba instalado en algunas mesas de dinero de forma extraoficial. Los d\u00f3lares financieros sin intervenci\u00f3n oficial tuvieron leves retrocesos de 0,2%. El MEP baj\u00f3 $2,24 a $1.428,50 y el contado con liquidaci\u00f3n (CCL) $2,84 a $1.437. El d\u00f3lar \u201cblue\u201d sigui\u00f3 inamovible en $1.385. En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron apenas USD 387 millones y el d\u00f3lar mayorista subi\u00f3 $7 (+0,5%) a $1.423. Lo llamativo fue un \u201cblooper\u201d de un comprador que en la mesa de dinero de Target no dejaron pasar. \u201cHubo dedazo y se rompi\u00f3 todo el gr\u00e1fico. Quisieron comprar USD 1.000 millones a $144,50\u201d. Obvio la oferta alter\u00f3 las estad\u00edsticas, pero no aparecieron vendedores a ese \u00ednfimo precio que naci\u00f3 de la falla de un trader en el tecleo de su computadora. En la mesa de dinero de Target destacaron la baja de tasas. \u201cLa cauci\u00f3n estuvo en 32,7% y la REPO en 32,23. Achicaron mucho la brecha entre ambas\u201d. Respecto al mercado de futuros, la consultora F2 de Andr\u00e9s Reschini se\u00f1al\u00f3 que \u201cel volumen no lleg\u00f3 1,4 millones de contratos en la plaza y las cotizaciones dejaron ajustes negativos a contramano del mayorista. Esto se debi\u00f3 a la clara influencia del nivel de tasas que termin\u00f3 pesando mucho m\u00e1s que el subyacente y arrastr\u00f3 a la baja toda la tira de futuros, excepto fin de setiembre que apenas logr\u00f3 sostenerse positivo. El inter\u00e9s abierto mostr\u00f3 una variaci\u00f3n de 124,6 millones y entre las distintas posiciones volvi\u00f3 a destacarse fin de mayo que dej\u00f3 un agregado diario de 43,8 millones en nuevos contratos lo que vuelve a encender las sospechas de presencia oficial\u201d. En los mercados de riesgo, cuando se conoci\u00f3 la inflaci\u00f3n de agosto en 1,9%, volvieron los compradores que tras una apertura promisoria hab\u00edan comenzado a desaparecer. Las consultoras advirtieron sobre la fragilidad del dato. Juli\u00e1n Oru\u00e9, economista de la Fundaci\u00f3n Libertad y Progreso, dijo que \u201cla inflaci\u00f3n de agosto igual\u00f3 el registro de julio y marc\u00f3 el cuarto mes consecutivo con una variaci\u00f3n por debajo del 2%, un fen\u00f3meno que no se ve\u00eda desde 2017. A pesar del contexto de incertidumbre electoral y la volatilidad cambiaria, la inflaci\u00f3n no mostr\u00f3 grandes fluctuaciones, aunque s\u00ed dej\u00f3 de descender. De cara a septiembre, es probable que la inflaci\u00f3n se ubique por encima del 2%, lo cual depender\u00e1 en buena medida de c\u00f3mo evolucione el escenario pol\u00edtico y su impacto sobre la pol\u00edtica monetaria y cambiaria\u201d. Para Leo Anzalone, del Centro de Estudios Pol\u00ecticos y Econ\u00f3micos, \u201cel dato de agosto confirma que la desinflaci\u00f3n estar\u00eda perdiendo fuerza: la estabilidad del \u00edndice se explica m\u00e1s por bajas estacionales en alimentos que por un freno genuino de los precios\u201d. M\u00e1s all\u00e1 de lo que puede suceder con los precios en septiembre, en el Gobierno festejaron el dato. Los mercados tambi\u00e9n reaccionaron. Los bonos soberanos que amenazaban con terminar la rueda en los m\u00ednimos, retomaron las alzas y los Globales con ley extranjera como el que vence en 2041 subieron hasta 2,6%, provocando que el riesgo pa\u00eds baje 58 unidades (-5,2%) a 1.050 unidades. No son pocos los que ven una oportunidad en la tasa de retorno de estos bonos. Inversiones Pergamino destac\u00f3 \u201cpara quienes creen en el gobierno\u201d y advirtiendo que \u201ces necesario volver al cr\u00e9dito internacional lo que es posible si se baja el riesgo pa\u00eds\u201d, los retornos de algunos t\u00edtulos son sorprendentes como el Bonar 2029 que tiene ley argentina y una tasa de retorno de 27,61% que \u201ccomienza a amortizar de a 10% a partir de enero y al finalizar el mandato de Javier Milei se recupera el capital invertido quedando 5 cuotas por delante de ganancias\u201d. Con la Bolsa sucedi\u00f3 algo similar a los bonos. Lentamente se iban desinflando las cotizaciones, pero tuvieron un renacer que hizo que el S&P Merval de las acciones l\u00edderes finalizara con un aumento de 5,84% en pesos y 5,90% en d\u00f3lares. Las acciones m\u00e1s destacadas fueron las de Metrogas (+11,65%), Banco Macro (+7,69% y Supervielle (+7,62%). Los ADR -certificados de tenencias de acciones argentinas que cotizan en las Bolsas de nueva York y cotizan en pesos al equivalente al d\u00f3lar CCL- tuvieron una rueda con apenas dos bajas, las de Globant (-4,7%) y Mercado Libre (-1%). En tanto, Macro subi\u00f3 7,4%; YPF, 6,7% y BBVA, 6,2%. La licitaci\u00f3n de Bonos del Tesoro dej\u00f3 otro dato positivo porque esta vez los bancos no estaban obligados a participar ya que no necesitan bonos para los encajes. As\u00ed y todo, el Tesoro renov\u00f3 91,43% de los $7,4 billones que venc\u00edan, Pudo haber renovado todo porque le ofrecieron $7,41 billones, pero opt\u00f3 por alargar los plazos a tasas que no superaran los de la anterior licitaci\u00f3n. Por supuesto, el plazo m\u00e1s corto fue el que m\u00e1s dinero concentr\u00f3. Las LECAP que vencen el 31 de octubre captaron $3,6 billones (54% del total) a una tasa de 3,97% efectivo mensual, por debajo de 4,8% que pagaban el d\u00eda anterior. 