Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Comit\u00e9 Interinstitucional de Actuaci\u00f3n en Casos de Desaparici\u00f3n de Mujeres, Ni\u00f1as y Personas de la Diversidad (CINDAC), informa que se busca a SANTIAGO HERN\u00c1N CRUZ de 16 a\u00f1os. Se encuentra desaparecido desde 11\/09\/2025, la denuncia fue radicada el 12\/09\/2025 con domicilio en la localidad de Maimar\u00e1 - Jujuy. De contextura robusta, tez morocha, cabello negro corto y 1,65 mts de altura. Vest\u00eda chomba negra, jean azul y zapatillas blancas. Quienes puedan aportar informaci\u00f3n que permita dar con su paradero, comunicarse a la l\u00ednea 911\/388-6860239\/388-6828607 o dirigirse a la unidad policial m\u00e1s cercana.