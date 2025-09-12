Jujuy al d\u00eda \u00ae - Tres personas identificadas como Nadia Tina Chiliguay, Fernando Gabriel Coria e Isaac Carrazana, fueron condenadas a la pena de cinco a\u00f1os de prisi\u00f3n efectiva, al ser declarados coautores penal y materialmente responsables del delito de \u201cAbigeato agravado\u201d; il\u00edcitos ocurrido en el Departamento Cochinoca. La sentencia condenatoria fue emitida hoy 12 de septiembre de 2025, por la jueza en funci\u00f3n de juicio Dra. Mar\u00eda Margarita Nallar, con la asistencia de la secretaria Dra. Silvia Andrea Meriles Lello. La magistrada, adem\u00e1s, orden\u00f3 mantener la situaci\u00f3n procesal de libertad de los condenados hasta tanto la sentencia adquiera firmeza, e impuso la multa de veintid\u00f3s millones de pesos en forma conjunta por los tres condenados, a favor del Ministerio P\u00fablico de la Acusaci\u00f3n. Adem\u00e1s, orden\u00f3 el decomiso de los veh\u00edculos secuestrados en la causa, una vez firme y consentida la sentencia. Como representante del Ministerio P\u00fablico de la Acusaci\u00f3n estuvo presente el Dr. Fernando Enrique Alancay; a cargo de la querella, el Dr. Fernando B\u00f3veda y la Dra. Gloria Gonz\u00e1lez. En tanto, se desempe\u00f1aron como abogados defensores los Dres. Daniel Ib\u00e1\u00f1ez, por Nadia Chiliguay y Fernando Coria; y Jorge Alberto V\u00e1zquez y la Dra. Silvana Cristina Morel como codefensores de Isaac Carrazana. Los hechos Seg\u00fan la requisitoria de la Fiscal\u00eda, a los condenados se les atribuy\u00f3 un hecho ocurrido el domingo 16 de julio, en horas de la noche, y lunes 17 de Julio, en horas de la madrugada, del a\u00f1o 2023 en la finca rural La Curva, de una extensi\u00f3n de 900 metros cuadrados y toda cercada con alambres, que se encuentra ubicada a 7 kil\u00f3metros de Puesto de M\u00e1rquez, entre esa localidad y La Intermedia en el Departamento Cochinoca. En esos momentos, los acusados Isaac Carrazana, Fernando Coria y Nadia Chiliguay, junto a una persona a establecer, aprovecharon la ausencia de los due\u00f1os del ganado, R\u00f3mulo Farf\u00e1n e hijos, y se apropiaron indebidamente de quince vacas de diferentes pelajes, colores y edades, con marcas de fuego y se\u00f1al de los denunciantes, las que se encontraban en su corral. Los imputados primero arriaron las vacas utilizando una moto roja, hasta el paraje rural Lechos, distrito Yavi, donde guardaron las mismas en un corral. Luego, el martes 18 de Julio de 2023, los acusados -en el paraje Bellavista, distrito de Barrios- utilizaron las camionetas para trasladar las vacas en direcci\u00f3n al norte, hacia Bolivia, con la finalidad de comercializarlos. Los imputados que se movilizaban en una camioneta F 100 color blanca de Nadia Chiliguay, en una camioneta F-100 color oscuro, una camioneta Toyota Hilux de color blanco de Isaac Carrazana y una moto color roja de propiedad de la mujer, entregaron parte de las vacas sustra\u00eddas a personas a establecer entre los d\u00edas mi\u00e9rcoles 19 de julio y jueves 20 de julio, en la localidad de Yanalpa Bolivia, a 30 kil\u00f3metros de Yavi. En tanto, Fernando Coria, el d\u00eda 17 de Julio a horas 02:55, ofert\u00f3 en venta 11 vacas a una mujer, mediante WhatsApp. La sentencia en su totalidad y sus fundamentos ser\u00e1n registrados el d\u00eda h\u00e1bil del plazo legal, en el Sistema de Gesti\u00f3n Judicial, cumpliendo con lo previsto en el C\u00f3digo Procesal Penal de la Provincia.