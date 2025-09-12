Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Ministerio de Educaci\u00f3n, a trav\u00e9s de la Secretar\u00eda de Pol\u00edticas Socioeducativas, realiz\u00f3 una jornada de formaci\u00f3n para agentes territoriales, con el objetivo de fortalecer la difusi\u00f3n y el acompa\u00f1amiento en las propuestas de la Modalidad de Educaci\u00f3n Permanente de J\u00f3venes y Adultos (MEPJA). La capacitaci\u00f3n se llev\u00f3 a cabo en el Complejo Ministerial y fue coordinada por los equipos de nivel primario y secundario de la MEPJA. Se brindaron herramientas para orientar a j\u00f3venes y adultos que desean finalizar su escolaridad obligatoria, abordando temas como requisitos de inscripci\u00f3n, modalidades de cursado y la diversidad de ofertas educativas en la provincia. Participaron referentes del Programa CREER, Educaci\u00f3n Comunitaria, Bienestar Estudiantil, Deporte y Educaci\u00f3n F\u00edsica, Coros y Orquestas, Educaci\u00f3n No Formal, Cooperadoras Escolares, entre otros.