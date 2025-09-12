La propuesta est\u00e1 destinada a afiliados adultos mayores Jujuy al d\u00eda \u00ae - Con la intenci\u00f3n de acercar las nuevas herramientas de innovaci\u00f3n a los afiliados del interior, el Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) mediante el \u00e1rea de Promoci\u00f3n de la Salud llev\u00f3 a cabo el cierre y entrega de certificados del Taller Itinerante \u201cYo me conecto\u201d en el camping municipal de la ciudad de Libertador General San Mart\u00edn, realizado de manera conjunta con la Asociaci\u00f3n de Polic\u00edas Retirados de la Provincia de Jujuy Delegaci\u00f3n Ledesma. En la oportunidad, se concretaron dos jornadas de capacitaci\u00f3n con tem\u00e1ticas orientadas a la implementaci\u00f3n de las herramientas digitales como la credencial digital, bot\u00f3n de pago, uso de redes sociales, entre otros temas, coordinado por las \u00e1reas de Sistemas y Comunicaci\u00f3n Institucional. Al respecto, el Vocal del sector Pasivo del ISJ, Alberto Quiroga, valor\u00f3 ese tipo de capacitaciones, ya que permite a los asistentes incorporar nuevas herramientas y conceptos sobre las nuevas tecnolog\u00edas, y al mismo tiempo lograr cierta independencia o autonom\u00eda respecto al uso del dispositivo m\u00f3vil. Anticip\u00f3 que la idea del ISJ es recorrer diversas localidades del interior y llevar esos talleres itinerantes a los afiliados de toda la provincia.Cabe mencionar que esos talleres itinerantes se trasladar\u00e1n la pr\u00f3xima semana a la ciudad de La Quiaca, y a posterior se realizar\u00e1n en Perico, Palpal\u00e1 y otras ciudades.Para solicitar informaci\u00f3n los interesados podr\u00e1n comunicarse al 0810 777 72583 interno 175 o a la p\u00e1gina web: www.isj.gov.ar