Jujuy al d\u00eda \u00ae - El dispositivo recorre la provincia con informaci\u00f3n sobre servicios, pensiones, certificado \u00fanico de discapacidad y otras gestiones. El Ministerio de Desarrollo Humano de Jujuy, a trav\u00e9s de la Secretar\u00eda de Desarrollo Integral y la Direcci\u00f3n Provincial de Inclusi\u00f3n de Personas con Discapacidad, contin\u00faa desplegando la Oficina M\u00f3vil de Gesti\u00f3n y Asesoramiento en distintas localidades de la provincia, acercando servicios y garantizando derechos a las personas con discapacidad y sus familias. Recientemente, los equipos t\u00e9cnicos estuvieron presentes en Purmamarca, La Intermedia, San Pedro, Vinalito y en el barrio Alto Comedero de la capital juje\u00f1a, donde se brind\u00f3 atenci\u00f3n personalizada y asesoramiento integral sobre tr\u00e1mites vinculados al Certificado \u00danico de Discapacidad (CUD), acceso a pensiones no contributivas, programas sociales vigentes, dispositivos de rehabilitaci\u00f3n, acompa\u00f1amiento escolar, as\u00ed como orientaci\u00f3n sobre recursos disponibles en cada comunidad. Asimismo, se ofrecieron instancias de escucha activa a las familias para relevar necesidades espec\u00edficas, articular respuestas con otras \u00e1reas del Estado provincial y brindar informaci\u00f3n sobre los diferentes dispositivos que funcionan en la provincia. Estas acciones forman parte de una pol\u00edtica p\u00fablica que busca acercar el Estado a la comunidad, derribando barreras geogr\u00e1ficas y administrativas, para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en todo el territorio provincial.