El total de trabajo registrado se mantuvo estable en 12,8 millones de personas, con fuertes diferencias entre provincias y sectores de actividad Jujuy al d\u00eda \u00ae - En junio pasado, el mercado laboral argentino mostr\u00f3 un comportamiento dispar entre los sectores p\u00fablico y privado. Seg\u00fan el informe del Ministerio de Capital Humano elaborado sobre la base de los registros del SIPA, se destruyeron alrededor de 12.000 empleos asalariados privados, mientras que el sector p\u00fablico incorpor\u00f3 aproximadamente 7.000 trabajadores. El total de personas con trabajo registrado alcanz\u00f3 los 12.903.600, cifra que mostr\u00f3 una variaci\u00f3n m\u00ednima de 4.100 trabajadores respecto del mes anterior en la serie sin estacionalidad. Del total, 10,1 millones correspondieron a asalariados registrados \u2014incluyendo privados, p\u00fablicos y casas particulares\u2014 y 2,79 millones a trabajadores independientes, como monotributistas y aut\u00f3nomos. El empleo asalariado present\u00f3 din\u00e1micas diferentes seg\u00fan el sector. Mientras que el privado retrocedi\u00f3 un 0,2% intermensual, el empleo p\u00fablico mostr\u00f3 un aumento del 0,2% y el trabajo en casas particulares avanz\u00f3 un 0,1%. Por su parte, el trabajo independiente en su conjunto creci\u00f3 un 0,3%, principalmente por la suba de 12.500 personas adheridas al monotributo. \u201c\u00bfLa recesi\u00f3n empez\u00f3 a llegar a los datos de empleo? En junio el sector privado registrado tuvo la peor ca\u00edda mensual desde el primer trimestre de 2024 (SIPA). Compens\u00f3 un poco el aumento en el sector p\u00fablico, pero en t\u00e9rminos agregados el empleo sigue sin arrancar. En junio perdieron su puesto 12.150 trabajadores registrados del sector privado, mientras que al sector p\u00fablico se sumaron 7.824. Contra noviembre de 2023 la ca\u00edda acumulada es de 189.609 asalariados formales. Por el contrario, el monotributo no para de subir", afirm\u00f3 el investigador Luis Campos, del Instituto de Estudios y Formaci\u00f3n de la CTA-Aut\u00f3noma, en su cuenta de X. Ca\u00edda en el sector privado El empleo asalariado privado se ubic\u00f3 en 6,256 millones de personas en la serie mensual desestacionalizada, lo que implic\u00f3 la baja de 12.000 puestos en comparaci\u00f3n con mayo. El informe se\u00f1ala que, desde septiembre de 2023, el sector privado inici\u00f3 una fase de destrucci\u00f3n neta de empleo, que se profundiz\u00f3 en el primer trimestre de 2024. Luego se produjo una moderaci\u00f3n y cierta recuperaci\u00f3n hacia finales de ese a\u00f1o, pero durante la primera mitad de 2025 se observ\u00f3 una sucesi\u00f3n de subas y bajas que dejaron al empleo en niveles muy similares a los de diciembre de 2024. Al analizar los datos por rama de actividad, el reporte muestra que en junio nueve sectores redujeron su dotaci\u00f3n de trabajadores, tres se mantuvieron estables y dos presentaron incrementos. Los mayores descensos se dieron en pesca (-4,9%), explotaci\u00f3n de minas y canteras (-1,1%), transporte, almacenamiento y comunicaciones (-0,6%), servicios comunitarios, sociales y personales (-0,4%) y actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (-0,3%). En cambio, ense\u00f1anza y servicios sociales y de salud registraron leves subas (+0,1%). En la comparaci\u00f3n interanual, el balance del empleo privado fue positivo con 14.900 puestos adicionales. Los sectores m\u00e1s din\u00e1micos fueron comercio y reparaciones (+2,4%), construcci\u00f3n (+1,9%) y actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (+1,3%). Las ca\u00eddas m\u00e1s fuertes se dieron en minas y canteras (-6,9%), servicios comunitarios (-2%) e industrias manufactureras (-0,9%). Crecimiento en el empleo p\u00fablico En contraste, el empleo p\u00fablico mostr\u00f3 en junio un incremento de 7.000 puestos, alcanzando a 3,41 millones de personas. Este aumento intermensual de 0,2% compens\u00f3 parcialmente la baja en el sector privado. De todas formas, en la comparaci\u00f3n con junio de 2024 se observa un retroceso del 0,5%, lo que equivale a 18.000 trabajadores menos en las distintas administraciones p\u00fablicas. Diferencias provinciales La evoluci\u00f3n del empleo no fue uniforme en todo el pa\u00eds. Dieciocho provincias registraron ca\u00eddas en el empleo asalariado privado, mientras que seis lograron incrementos, siempre hablando de la comparaci\u00f3n entre mayo y junio de este a\u00f1o. Entre las de mejor desempe\u00f1o se destacaron San Juan y Formosa (+0,4%), adem\u00e1s de Santa Fe, Catamarca, R\u00edo Negro y Buenos Aires, todas con alzas del 0,1%. En el otro extremo, las mayores contracciones se dieron en Chubut (-3,5%), La Rioja (-1,8%), Salta (-0,8%), Tierra del Fuego (-0,7%) y Jujuy (-0,6%). En t\u00e9rminos interanuales, catorce jurisdicciones mostraron aumentos de empleo, una se mantuvo sin cambios y nueve registraron ca\u00eddas. Los mayores crecimientos se verificaron en Formosa (+5,4%), San Juan (+3,4%), Tierra del Fuego (+3,3%), Corrientes (+2,7%) y Neuqu\u00e9n (+2,1%). La evoluci\u00f3n de los salarios El informe tambi\u00e9n relev\u00f3 la evoluci\u00f3n de las remuneraciones. La remuneraci\u00f3n nominal bruta promedio de los asalariados privados en junio de 2025 fue de $2.380.439, con un incremento del 46,2% interanual. En tanto, la mediana salarial alcanz\u00f3 los $1.876.003, un 49% m\u00e1s que en junio del a\u00f1o anterior. En ese mismo per\u00edodo, la inflaci\u00f3n general fue de 39,4%, lo que significa que los ingresos de los trabajadores privados avanzaron a mayor ritmo que el promedio de los precios de la econom\u00eda. Fuente