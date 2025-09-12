Ya en la d\u00e9cada del 90 se hablaba acerca de una ruta que uniera ambos oc\u00e9anos atravesando el norte argentino Jujuy al d\u00eda \u00ae - Con el objetivo de fortalecer la integraci\u00f3n regional y abrir nuevas oportunidades de exportaci\u00f3n, representantes del sector privado juje\u00f1o se reunieron para ultimar detalles del 7\u00ba Foro del Corredor Bioce\u00e1nico, que tendr\u00e1 lugar los d\u00edas 8, 9 y 10 de octubre en esa provincia. El encuentro, que congreg\u00f3 a entidades como la C\u00e1mara de Comercio Exterior, la C\u00e1mara Juje\u00f1a de Transporte de Carga y la C\u00e1mara Minera, cont\u00f3 adem\u00e1s con la presencia del presidente del Consejo del Corredor Bioce\u00e1nico, el diputado Fabi\u00e1n Tejerina. La organizaci\u00f3n de la ronda internacional de negocios, prevista para el 10 de octubre en el espacio Infinito por Descubrir, fue el eje central de la reuni\u00f3n. All\u00ed participar\u00e1n empresas de Argentina, Chile, Brasil y Paraguay, en un espacio dise\u00f1ado para generar intercambios comerciales concretos. Los empresarios destacaron que la iniciativa es clave para potenciar la competitividad juje\u00f1a. \u201cLa ronda de negocios permitir\u00e1 generar v\u00ednculos concretos con empresas de otros pa\u00edses y abrir posibilidades de exportaci\u00f3n para las pymes\u201d, subray\u00f3 Luis Alonso, presidente de la Uni\u00f3n de Empresarios de Jujuy. Entre los puntos estrat\u00e9gicos se remarc\u00f3 la importancia del Paso de Jama, que conecta con los puertos chilenos y abre la posibilidad de acceder a los mercados del sudeste asi\u00e1tico. Seg\u00fan los organizadores, el corredor no solo dinamizar\u00e1 el comercio exterior, sino que tambi\u00e9n impactar\u00e1 en sectores como la log\u00edstica, la miner\u00eda y el turismo, aunque exigir\u00e1 inversiones en infraestructura. El Foro de Territorios Subnacionales del Corredor Bioce\u00e1nico Capricornio se plantea como un \u00e1mbito de di\u00e1logo entre gobiernos y sector privado para consolidar pol\u00edticas p\u00fablicas conjuntas que impulsen el desarrollo socioecon\u00f3mico de las regiones involucradas. La Agencia Provincial del Corredor Bioce\u00e1nico inform\u00f3 que la Ronda de Negocios, organizada junto a la C\u00e1mara de Comercio Exterior de Jujuy, ser\u00e1 una de las actividades centrales del evento y tendr\u00e1 como objetivo promover inversiones y nuevas oportunidades para los sectores productivos locales y regionales. Las expectativas son altas: los empresarios conf\u00edan en que esta edici\u00f3n superar\u00e1 proyecciones anteriores, consolidando a Jujuy como un actor clave en la agenda comercial del Corredor Bioce\u00e1nico.