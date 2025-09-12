El vicegobernador se reunió con representantes de la Cámara de Comercio Exterior de Jujuy

Jujuy al día ® – En el despacho de presidencia, el vicegobernador Alberto Bernis, acompañado por el vicepresidente 1º de la Legislatura, el diputado Fabián Tejerina, recibió a las autoridades de la Cámara de Comercio Exterior de la provincia, quienes le comentaron detalles de la próxima reunión del Corredor Bioceánico a llevarse a cabo entre el 8 y el 10 de octubre en nuestra provincia. De la reunión participaron también representantes de distintas cámaras empresarias de la provincia.

Al término de la reunión, Jorge Gurrieri presidente de la Cámara de Comercio Exterior, comentó los pormenores de la próxima reunión “van a estar Brasil, Paraguay, Chile y Argentina, y le comentamos al vicegobernador como estamos en la organización”; y detallo el programa a realizarse el día 10: en primer lugar una conferencia “en el cine Select desde las 9 y hasta las 13, y desde las 14.30 hasta las 18 aproximadamente, en el salón Éxodo Jujeño del Cabildo, en donde se va a hacer la ronda de negocio internacional, con la participación de los países participantes y las provincias que quieran sumarse a estas rondas”.

Gurrieri consideró que estas jornadas que se vivirán próximamente, son de gran importancia para la provincia “es un hecho importante que no se hizo en otros países y sería la primera vez y queremos que Jujuy se destaque en ese sentido”.

Destacó las expectativas puestas en la concreción de este foro al señalar la cantidad de llamados que reciben de los países involucrados en el Corredor Bioceánico, de provincias argentinas, de presidentes de otras cámaras empresarias. Al respecto afirmó “estamos trabajando en un grupo conformado entre Jujuy, Salta, Tucumán y Chaco, y todos quieren sumarse para integrarse a este nuevo corredor, que va a dar grandes frutos. Hay mucho por hacer, pero las expectativas son muy buenas”.

El funcionario aseguró que “el sello es Jujuy, cuando hagamos cosas importantes en Jujuy y salgan como tienen que salir: bien, entonces la gente que nos visita se va a llevar la mejor impresión de nosotros”.

Finalmente agradeció la predisposición del vicegobernador de hacerles un espacio en la agenda y recibirlos “y darnos la oportunidad de contarle todo esto, y esto al ser una articulación público- privada necesitamos que nos acompañe; gracias a Dios tuvimos muy buen eco, nos atendió muy bien y salimos contentos y fortalecidos de esta reunión”.