Jujuy al d\u00eda \u00ae - Efectivos del Cuerpo de Infanter\u00eda de la UR 6 redujeron a 4 sujetos que agred\u00edan f\u00edsicamente a transe\u00fantes e inger\u00edan bebidas alcoh\u00f3licas en la avenida Bandera, cerca del cementerio. El operativo se llev\u00f3 a cabo el pasado 10 de septiembre en horas de la ma\u00f1ana. La r\u00e1pida respuesta del pelot\u00f3n permiti\u00f3 constatar que los sujetos, adem\u00e1s de consumir alcohol, hab\u00edan ingresado al cementerio para insultar y robar comida a las personas que se encontraban en el lugar. Gracias a la informaci\u00f3n proporcionada por un empleado de seguridad del lugar, se logr\u00f3 identificar a los principales responsables del altercado. Finalmente, los cuatro sujetos, con edades de 37, 36, 26 y 35 a\u00f1os, quedaron arrestados y a disposici\u00f3n de la Seccional 58\u00b0. Tras un examen m\u00e9dico, se confirm\u00f3 que todos presentaban un estado de ebriedad positivo. Los arrestados quedaron alojados en la Comisar\u00eda 60\u00b0 a disposici\u00f3n de la justicia.