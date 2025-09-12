La inflaci\u00f3n de alimentos fue m\u00e1s baja que el promedio general en agosto. Seg\u00fan el Indec, m\u00e1s de diez productos de la canasta b\u00e1sica redujeron sus precios, entre ellos la lechuga y la harina Jujuy al d\u00eda \u00ae - Durante el octavo mes del a\u00f1o, el rubro de alimentos y bebidas registr\u00f3 un incremento de precios del 1,4%, un valor que est\u00e1 por debajo del IPC general medido por el Indec (1,9%). Lo llamativo, m\u00e1s all\u00e1 de la diferencia con la inflaci\u00f3n promedio, es que fueron m\u00e1s de diez los alimentos que bajaron de precios en agosto. Seg\u00fan inform\u00f3 el organismo, el producto que m\u00e1s baj\u00f3 de precio en agosto fue la lechuga, que pas\u00f3 de costar $4.574,65 en julio a $3.661,12 en agosto, lo que represent\u00f3 una reducci\u00f3n del valor de -20%. No es raro ver variaciones de precio importantes en frutas y verduras, debido a las fluctuaciones constantes de oferta y demanda por cuestiones estacionales. De hecho, los productos que m\u00e1s aumentaron pertenecen a la misma categor\u00eda. Ahora bien, continuando con las bajas de precio, aparece en segundo lugar la harina de trigo com\u00fan 000, que en su presentaci\u00f3n por kilo, baj\u00f3 de $905,23 a $869,85 en el promedio de los negocios relevados por el Indec, lo que marc\u00f3 una baja del -3,9%. En el tercer lugar se ubic\u00f3 el arroz blanco simple, cuyo precio promedio cay\u00f3 de $1.848,08 en julio a $1.811,63 en agosto, lo que implic\u00f3 una baja del -2%. Un comportamiento similar se observ\u00f3 en la papa, que retrocedi\u00f3 -1,7% al pasar de $870,54 a $855,43 el kilo. El listado de productos con descensos de precios tambi\u00e9n incluy\u00f3 al agua sin gas en botellas de 1,5 litros, que pas\u00f3 de $1.420,62 a $1.397,75 (-1,6%), y al pollo entero, que baj\u00f3 de $3.910,04 a $3.848,28 por kilo (-1,6%). A su vez, la docena de huevos de gallina descendi\u00f3 de $4.032,30 a $3.971,62, con una baja de -1,5%. En el caso de las galletitas de agua envasadas (presentaci\u00f3n de 250 gramos), el precio promedio cay\u00f3 de $1.192,53 a $1.175,40, lo que represent\u00f3 una reducci\u00f3n del -1,4%. Otros alimentos que mostraron retrocesos fueron el az\u00facar, que baj\u00f3 de $1.140,81 a $1.130,19 (-0,9%), las arvejas secas remojadas en lata de 220 gramos, que descendieron de $831,15 a $823,89 (-0,9%), y la cerveza en botella, que pas\u00f3 de $3.376,83 a $3.372,50 por litro (-0,1%). En todos los casos, las bajas fueron de distinta magnitud, aunque el fen\u00f3meno com\u00fan es que se registraron en m\u00e1s de una decena de productos b\u00e1sicos, lo que ayud\u00f3 a moderar el \u00edndice de alimentos durante agosto frente a la inflaci\u00f3n general. Los que m\u00e1s subieron En el otro extremo, los productos que m\u00e1s se encarecieron en agosto fueron principalmente frutas y verduras. El mayor aumento se observ\u00f3 en el tomate redondo, que pas\u00f3 de $2.175,93 a $2.529,01 por kilo, con una suba del 16,2%. Le sigui\u00f3 el lim\u00f3n, cuyo precio promedio avanz\u00f3 13,2%, al saltar de $1.119,16 a $1.267,44 el kilo. La lista de fuertes incrementos tambi\u00e9n incluy\u00f3 a la banana, que trep\u00f3 9,3% (de $2.273,82 a $2.485,38), y a la naranja, que se encareci\u00f3 4,4%, de $971,05 a $1.014,18. Dentro de las frutas, tambi\u00e9n aument\u00f3 la manzana deliciosa, que pas\u00f3 de $2.390,62 a $2.487,51, lo que implic\u00f3 un alza de 4,1%. Entre los productos industrializados, la mayor suba correspondi\u00f3 al pan de mesa (presentaci\u00f3n de 390 gramos), que se increment\u00f3 4,4% y pas\u00f3 de $2.976,66 a $3.106,53. Las gaseosas base cola de 1,5 litros aumentaron 3,6% (de $2.712,41 a $2.809,18), mientras que las hamburguesas congeladas en envase de cuatro unidades escalaron 3,3%, de $5.098,61 a $5.265,25. El cuadro de aumentos se complet\u00f3 con el tomate entero en conserva, que subi\u00f3 3% al pasar de $1.152,70 a $1.187,61 la lata de 230 gramos, y con el caf\u00e9 molido de medio kilo, cuyo precio ascendi\u00f3 de $11.362,10 a $11.669,65, con un incremento de 2,7%. Mariano Zalazar Fuente