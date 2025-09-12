El Servicio Meteorol\u00f3gico Nacional anticipa que este viernes 12 de septiembre, la temperatura rondar\u00e1 entre 14 y 25 grados Jujuy al d\u00eda \u00ae - El pron\u00f3stico del tiempo para la ciudad de Jujuy, indica que hoy 12 de septiembre el cielo estar\u00e1 parcialmente nublado por la ma\u00f1ana y la temperatura rondar\u00e1 los 14 grados. De acuerdo al parte del Servicio Meteorol\u00f3gico Nacional, el clima en esta ciudad de Jujuy se presentar\u00eda sin lluvias, y los vientos del sudoeste correr\u00e1n a una velocidad de entre 0 y 2 kil\u00f3metros por hora. La humedad ser\u00eda del 40 por ciento, y la visibilidad ser\u00eda buena. El sol sale a las 07:22 y se pone a las 19:14. Pron\u00f3stico del tiempo en Jujuy para la tarde y la noche El parte del servicio meteorol\u00f3gico prev\u00e9 que para despu\u00e9s del mediod\u00eda el cielo estar\u00e1 parcialmente nublado y los vientos del sector noreste tendr\u00e1n velocidades estimadas entre 23 y 31 km\/h. La temperatura pronosticada ser\u00eda de 25 grados. A la noche, el clima rondar\u00e1 los 19 grados, mientras que los vientos ser\u00e1n del norte a una velocidad de 13 y 22 kil\u00f3metros por hora. La probabilidad de lluvia estar\u00eda en el orden del por ciento para esta franja del d\u00eda.