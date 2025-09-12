El fiscal Mario Villar le solicit\u00f3 a la C\u00e1mara de Casaci\u00f3n Penal rechazar los recursos presentados por la defensa de los condenados, que objet\u00f3 la suma de $684 mil millones que calcularon los peritos de la Corte Suprema Jujuy al d\u00eda \u00ae - El fiscal ante la C\u00e1mara de Casaci\u00f3n Penal, Mario Villar, pidi\u00f3 ratificar el decomiso por 684.990.350.139,86 de pesos, en raz\u00f3n del perjuicio al Estado originado por el redireccionamiento de obra p\u00fablica en provincia de Santa Cruz a lo largo de 12 a\u00f1os, durante los gobiernos kirchneristas, que constituye una pena accesoria por el delito de administraci\u00f3n fraudulenta. La defensa de la ex presidenta Cristina Fern\u00e1ndez de Kirchner, encabezada por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, impugn\u00f3 la decisi\u00f3n, al argumentar violaciones al derecho de defensa, arbitrariedad en la elecci\u00f3n del \u00edndice de actualizaci\u00f3n y trato desigual respecto de otros casos. Al momento de la condena, el 6 de diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal n\u00famero 2 integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Gim\u00e9nez Uriburu y Andr\u00e9s Basso, hab\u00eda fijado originalmente el decomiso en 84.835.227.378,04 de pesos, pero la suma fue actualizada tras la intervenci\u00f3n de peritos oficiales de la Corte Suprema mediante la aplicaci\u00f3n del \u00cdndice de Precios al Consumidor (IPC). Por su parte, Jos\u00e9 Lucas Gaincerain, perito contable de parte de la ex vicepresidenta, se\u00f1al\u00f3 que el monto deb\u00eda ser de 42.494 millones de pesos, apenas un 6% de lo calculado por los especialistas del m\u00e1ximo tribunal. Los argumentos del fiscal En el dictamen al que accedi\u00f3 Infobae, el fiscal Villar sostuvo que el decomiso no es una pena ni una medida de seguridad, sino una consecuencia jur\u00eddica aut\u00f3noma destinada a eliminar las ventajas patrimoniales obtenidas il\u00edcitamente. Asimismo subray\u00f3 que \u201cla comisi\u00f3n de hechos punibles no debe ser rentable ni para los autores ni para los part\u00edcipes ni para terceras personas\u201d. Villar remarc\u00f3 que la sentencia condenatoria, que incluy\u00f3 el decomiso, su monto y la forma de actualizaci\u00f3n, fue debatida y confirmada en todas las instancias, inclu\u00edda la Corte Suprema, por lo que \u201cla decisi\u00f3n al respecto se encuentra firme y pasada en autoridad de cosa juzgada y es, por ello, intangible\u201d. Sobre la supuesta arbitrariedad en la elecci\u00f3n del IPC como \u00edndice de actualizaci\u00f3n, el fiscal consider\u00f3 que el tribunal fundament\u00f3 adecuadamente su decisi\u00f3n en los informes periciales y en la necesidad de mantener la uniformidad con la metodolog\u00eda utilizada en la sentencia original. \u201cEl razonamiento del tribunal no demuestra defectos l\u00f3gicos y presenta una s\u00f3lida argumentaci\u00f3n, que respalda sus conclusiones\u201d, sostuvo. Al tiempo que destac\u00f3 que \u201cninguno de los peritos de parte cuestion\u00f3 o impugn\u00f3 la metodolog\u00eda escogida por la perito oficial y que de hecho el \u00edndice elegido fue una (ciertamente, no la \u00fanica) de las metodolog\u00edas propuestas por la perito del MPF\u201d. El dictamen tambi\u00e9n rechaza los recursos de adhesi\u00f3n presentados por las defensas de L\u00e1zaro B\u00e1ez, Jos\u00e9 L\u00f3pez y Mauricio Collareda, se\u00f1alando que no pueden introducir nuevos agravios fuera de los ya planteados por la defensa principal. \u201cCualquier otro tipo de agravio que haya sido agregado en la adhesi\u00f3n es extempor\u00e1neo y no debe ser analizado en Casaci\u00f3n\u201d, afirma el fiscal. El fiscal desestim\u00f3 el pedido de las defensas para que los recursos de Casaci\u00f3n tuvieran efecto suspensivo, es decir, frenar la ejecuci\u00f3n del decomiso hasta que se resolvieran las impugnaciones. \u00bfQu\u00e9 dijo la defensa de Cristina? Los defensores Beraldi y Llernovoy cuestionaron duramente la decisi\u00f3n de los magistrados Gorini, Gim\u00e9nez Uriburu y Basso, calific\u00e1ndola de \u201carbitraria, infundada y contraria a su propia jurisprudencia\u201d, al argumentar que el tribunal \u201cmodific\u00f3 los alcances de la sentencia condenatoria de la causa y lo que antes no era m\u00e1s que una estimaci\u00f3n provisoria (tal como se indic\u00f3 expresamente en el fallo) pas\u00f3 a convertirse en un c\u00e1lculo definitivo que, seg\u00fan se afirma, no puede ser controvertido por las partes. Ello importa una severa lesi\u00f3n al derecho de defensa en juicio\u201d. Los letrados hicieron hincapi\u00e9 en la falta de motivaci\u00f3n suficiente de la resoluci\u00f3n impugnada. Citando doctrina de la Corte Suprema de la Naci\u00f3n, recordaron que \u201cson descalificables como actos judiciales v\u00e1lidos aquellas sentencias que omiten pronunciarse sobre cuestiones oportunamente propuestas y conducentes para ello, o lo hacen mediante breves afirmaciones gen\u00e9ricas sin referencia a los temas legales suscitados y concretamente sometidos a su apreciaci\u00f3n\u201d. Para Beraldi y Llernovoy, el tribunal no explic\u00f3 por qu\u00e9 desestim\u00f3 los m\u00e9todos alternativos propuestos por los peritos de la fiscal\u00eda y la defensa, ni por qu\u00e9 el IPC ser\u00eda superior en este caso, al tiempo que criticaron que el TOF2 concediera los recursos de Casaci\u00f3n sin efecto suspensivo. Ahora, los camaristas Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetave\u00f1a tendr\u00e1n hasta mediados de la pr\u00f3xima semana para resolver si le dan la raz\u00f3n a la ex presidenta o a la fiscal\u00eda. Los abogados de Fern\u00e1ndez de Kirchner advirtieron que de no prosperar sus planteos, acudir\u00e1n a la Corte Suprema y a organismos internacionales de derechos humanos. Alfredo Izaguirre Fuente