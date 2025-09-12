Jujuy al d\u00eda \u00ae - El \u00e1guila Poma, considerada la rapaz m\u00e1s grande de Argentina, est\u00e1 en el centro de una investigaci\u00f3n en Jujuy que busca garantizar su conservaci\u00f3n. Declarada en 2024 como \u201cmonumento natural\u201d de la provincia, esta especie enfrenta m\u00faltiples amenazas, entre ellas la caza por parte de productores rurales que la ven como un riesgo para sus gallinas. El seguimiento cient\u00edfico, a cargo de un equipo de investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy y del Conicet, se realiza mediante c\u00e1maras trampa y rastreadores satelitales. Gracias a estas herramientas se logr\u00f3 identificar nidos, registrar su dieta y conocer los desplazamientos de juveniles a lo largo de las Yungas y hasta Tucum\u00e1n. El trabajo permiti\u00f3 descubrir que en Argentina la especie tiene presencia en Tiraxi, Ocloyas, Tilquiza, Los Pa\u00f1os, Calilegua e incluso en la serran\u00eda de Los Perales, cerca de la capital provincial. Estos registros son fundamentales para dise\u00f1ar pol\u00edticas de conservaci\u00f3n que eviten la disminuci\u00f3n de su poblaci\u00f3n, que se estima en apenas mil individuos maduros en toda Sudam\u00e9rica. Sin embargo, uno de los principales desaf\u00edos contin\u00faa siendo el conflicto con las comunidades rurales. Los pichones y juveniles, en etapa de aprendizaje, suelen atacar gallinas al resultarles presas m\u00e1s f\u00e1ciles que los animales silvestres. Esto genera tensiones que, en algunos casos, terminan en la caza ilegal de ejemplares. Una especie que domina los cielos de las Yungas El \u00e1guila Poma es un verdadero s\u00edmbolo de poder en las selvas de monta\u00f1a. Con cerca de 80 cent\u00edmetros de altura, plumaje negro, vientre casta\u00f1o y una cresta distintiva en la cabeza, se la conoce como el \u201cyaguaret\u00e9 del aire\u201d por su imponencia. Su sola silueta planeando sobre el bosque transmite la magnitud de un depredador tope. Su dieta, antes asociada exclusivamente a aves, demostr\u00f3 ser m\u00e1s variada de lo esperado. Los estudios recientes registraron la depredaci\u00f3n de ardillas, roedores y otras especies de mam\u00edferos, lo que ampl\u00eda el conocimiento sobre su rol ecol\u00f3gico. Al controlar poblaciones de peque\u00f1os animales, cumple una funci\u00f3n clave en el equilibrio del ecosistema. El ciclo reproductivo del \u00e1guila Poma tambi\u00e9n se estudia en detalle. Las c\u00e1maras trampa permitieron observar comportamientos de cuidado parental, cantidad de huevos y tasas de \u00e9xito en la cr\u00eda de pichones. Algunos a\u00f1os se lograron nacimientos en todos los nidos monitoreados, mientras que en otras temporadas hubo p\u00e9rdidas, en gran parte por depredaci\u00f3n de huevos por urracas u otras aves oportunistas. El reconocimiento como \u201cmonumento natural\u201d en Jujuy representa un paso importante hacia su protecci\u00f3n, pero no garantiza por s\u00ed solo su supervivencia. Se requiere fortalecer la educaci\u00f3n ambiental en comunidades rurales, dise\u00f1ar estrategias que reduzcan los ataques a gallinas y promover alternativas que eviten represalias contra esta ave majestuosa. El \u00e1guila Poma (Spizaetus isidori) es considerada la rapaz m\u00e1s grande de Sudam\u00e9rica y una de las m\u00e1s amenazadas. Su tama\u00f1o, su poderosa vista y su capacidad de caza la convierten en una especie tope en la cadena alimentaria. Puede alcanzar hasta dos metros de envergadura alar y su vuelo majestuoso le permite cubrir grandes distancias en busca de alimento. Su h\u00e1bitat preferido son las Yungas y las selvas de monta\u00f1a, espacios con abundancia de presas y cobertura vegetal. All\u00ed construye sus nidos en \u00e1rboles altos y mantiene territorios extensos que comparte con muy pocos ejemplares, lo que explica la baja densidad poblacional. A nivel cultural, fue hist\u00f3ricamente reconocida por las comunidades andinas como un animal sagrado y s\u00edmbolo de fuerza. Su rol como regulador natural de poblaciones animales y su valor identitario hacen que su conservaci\u00f3n sea crucial tanto para la biodiversidad como para el patrimonio cultural de la regi\u00f3n. La conservaci\u00f3n del \u00e1guila Poma no es solo la defensa de una especie en peligro: es tambi\u00e9n la protecci\u00f3n de los bosques de monta\u00f1a y de toda la red de vida que depende de ellos. Garantizar su presencia en los cielos de las Yungas significa mantener viva la identidad ecol\u00f3gica y cultural del norte argentino.