Google, Apple, Facebook, Microsoft y Samsung implementar\u00e1n los nuevos emojis en diferentes fechas de 2026 Jujuy al d\u00eda \u00ae - La pr\u00f3xima actualizaci\u00f3n de emojis en WhatsApp tendr\u00e1 un total de 164 opciones. Como parte de la \u00faltima revisi\u00f3n publicada por el Unicode Consortium, se incorporar\u00e1n una serie de s\u00edmbolos gr\u00e1ficos que prometen renovar las opciones de expresi\u00f3n de los usuarios. Los dise\u00f1os que llegan abarcan desde criaturas fant\u00e1sticas hasta nuevas opciones para representar emociones y actividades cotidianas. Qu\u00e9 emojis llegan a WhatsApp La lista oficial, dada a conocer por Unicode y confirmada por WhatsApp, incluye varias novedades esperadas y algunas sorpresas. Entre las m\u00e1s destacadas, sobresale el emoji del yeti o criatura peluda, inspirado en los relatos globales sobre seres similares a Pie Grande. Otro de los nuevos emojis aprobados es la cara distorsionada, que apostar\u00e1 por un dise\u00f1o impactante para reflejar sorpresa o incomodidad. Se suman, adem\u00e1s, el emoji de orcas, el de un cofre del tesoro, la imagen de un tromb\u00f3n y la representaci\u00f3n de un desprendimiento de tierra. El nuevo emoji de bailar\u00edn o bailarina hace foco en la representaci\u00f3n de g\u00e9nero neutro. Esta figura, combinada con los diferentes tonos de piel disponibles, ampl\u00eda a\u00fan m\u00e1s el repertorio inclusivo. Asimismo, habr\u00e1 secuencias de colores y variaciones para personas con orejas de conejo y parejas luchando, favoreciendo la diversidad en cada conversaci\u00f3n. Estos siete nuevos emojis aparecer\u00e1n con diferentes estilos seg\u00fan la plataforma. WhatsApp, como es habitual, adaptar\u00e1 los dise\u00f1os originales de Unicode a su propia est\u00e9tica, lo que asegura una experiencia visual distintiva para sus usuarios. Cu\u00e1ndo estar\u00e1n disponibles los nuevos emojis La expectativa por los nuevos emojis en WhatsApp se sostiene porque la aplicaci\u00f3n suele liderar la carrera de implementaci\u00f3n frente a otras compa\u00f1\u00edas tecnol\u00f3gicas. WhatsApp ya confirm\u00f3 que comenzar\u00e1 a desplegar la actualizaci\u00f3n en sus versiones para dispositivos Android y iPhone entre enero y febrero de 2026. Esto implica que, pocos meses despu\u00e9s de que Unicode publique oficialmente la versi\u00f3n 17.0 de su est\u00e1ndar, los usuarios de WhatsApp podr\u00e1n comenzar a utilizar los nuevos emojis en sus chats habituales. Otras plataformas adoptar\u00e1n la actualizaci\u00f3n con tiempos ligeramente m\u00e1s dilatados. Google inici\u00f3 una implementaci\u00f3n parcial en septiembre de 2025, permitiendo la visualizaci\u00f3n de algunos de estos emojis en sus fuentes Noto Color Emoji y Noto Emoji Font. Siguiendo los cronogramas aproximados de a\u00f1os anteriores, se espera lo siguiente: Google: soporte completo para Android en marzo de 2026. Apple: integraci\u00f3n a trav\u00e9s de la actualizaci\u00f3n iOS 26 entre marzo y abril de 2026. Facebook: lanzamiento en verano de 2026 para Messenger y la propia red. Microsoft: llegada paulatina hacia finales de 2026, en una actualizaci\u00f3n mayor de Windows 11. Samsung: actualizaci\u00f3n dentro de One UI para comienzos de 2026. C\u00f3mo encontrar los emojis y activarlos en el dispositivo El proceso para acceder a los nuevos emojis es sencillo y no requiere conocimientos avanzados. Cuando WhatsApp aplique la actualizaci\u00f3n correspondiente, recibir\u00e1s una notificaci\u00f3n para actualizar la aplicaci\u00f3n a su \u00faltima versi\u00f3n, ya sea desde Google Play en Android o App Store en dispositivos iPhone. El sistema de descarga es habitual y autom\u00e1tico: una vez actualizado tu WhatsApp, ver\u00e1s la nueva tanda de emojis al desplegar el teclado de s\u00edmbolos en cualquier chat. A menudo, las primeras versiones beta de WhatsApp permiten acceder a los emojis antes de la implementaci\u00f3n general. Sin embargo, en esta ocasi\u00f3n el despliegue tendr\u00e1 lugar entre enero y febrero de 2026, y no se han anunciado restricciones geogr\u00e1ficas relevantes: todos los usuarios, sin importar el pa\u00eds, podr\u00e1n comenzar a disfrutar de estas nuevas opciones casi simult\u00e1neamente. Los emojis se organizan en las mismas categor\u00edas de siempre, pero los nuevos s\u00edmbolos probablemente se posicionar\u00e1n en la parte final de cada grupo o tendr\u00e1n una secci\u00f3n de \u2018recientes\u2019 para facilitar el acceso. Los usuarios podr\u00e1n seleccionar variantes de tono de piel y g\u00e9nero manteniendo presionado sobre el s\u00edmbolo deseado, igual que con los emojis previos de personas.