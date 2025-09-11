El d\u00f3lar cotiza con una ligera suba, pese al apoyo del FMI al plan econ\u00f3mico del Gobierno y de la ratificaci\u00f3n oficial del esquema de bandas de flotaci\u00f3n Jujuy al d\u00eda \u00ae - Las acciones argentinas buscan recuperarse del golpe que sufrieron tras las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Luego de que la Bolsa porte\u00f1a anotara el lunes la quinta peor ca\u00edda de su historia, una tendencia al rojo que continu\u00f3 durante la rueda del martes, hoy los papeles muestran rebotes de hasta 8%. En la tercera rueda de la semana, la Bolsa porte\u00f1a sube 5,6% y cotiza en 1.825.648 unidades (US$1276), aunque todav\u00eda est\u00e1 lejos de recuperarse de las p\u00e9rdidas hist\u00f3ricas del lunes. Hoy el panel l\u00edder opera completamente en verde, impulsado por el sector bancario y energ\u00e9tico, los papeles que m\u00e1s hab\u00edan sido castigados: las acciones de Metrogas rebotan 8,3%, seguidas por YPF (+7,5%), Banco Macro (+7,4%) y Banco Supervielle (+7,3%). \u201cLas p\u00e9rdidas en el valor del mercado del Merval entre lunes y martes fueron de US$8000 millones. Los bancos encabezaron las p\u00e9rdidas en ambas ruedas, dada su mayor sensibilidad a un eventual deterioro del escenario macroecon\u00f3mico. En contraste, las petroleras se posicionaron entre las que menos sufrieron el lunes y lograron recuperar terreno en la jornada siguiente, respaldadas por la solidez de sus fundamentos operativos\u201d, remarcaron los analistas de Delphos Investment. La misma tendencia se replica entre las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR). Los papeles de los bancos lideran las alzas, con subas del 8% para el YPF, del 7,5% para el Grupo Financiero Galicia, y una escalada del 7,4% para Corporaci\u00f3n Am\u00e9rica. En el segmento de deuda soberana, los bonos en d\u00f3lares encaran la segunda rueda consecutiva al alza, luego de que el lunes marcaran la mayor ca\u00edda desde la renuncia de Mart\u00edn Guzm\u00e1n al Ministerio de Econom\u00eda en 2022. Los Bonares trepan 1,93% (AL35D) y los Globales, hasta 2,09% (GD41D). El riesgo pa\u00eds cerr\u00f3 el martes en 1070 puntos b\u00e1sicos. El Fondo Monetario Internacional sali\u00f3 el martes a apoyar al Gobierno y a defender el esquema de bandas de flotaci\u00f3n. En ese escenario, este mi\u00e9rcoles el d\u00f3lar oficial minorista se vende a $1435 en las pantallas del Banco Naci\u00f3n, una suba de $10 frente al cierre anterior (+0,7%). En cambio, el tipo de cambio oficial mayorista cotiza a $1418,05, equivalente a una suba diaria de $2,06 (+0,15%). Desde que el Gobierno implement\u00f3 las bandas cambiarias a mediados de abril, esta cotizaci\u00f3n puede moverse entre un piso a $952 y un techo a $1470. \u201cDe aqu\u00ed en m\u00e1s la situaci\u00f3n es muy desafiante para el Gobierno, que deber\u00e1 afrontar costos, sea cual sea el rumbo que tome, y tendr\u00e1 que administrarlos. Consideramos que ser\u00e1 clave seguir la din\u00e1mica del d\u00f3lar y ver qu\u00e9 hace el Gobierno si la cotizaci\u00f3n presiona sobre el techo de la banda, considerando que si bien hay reservas l\u00edquidas en el Banco Central para hacer frente a presiones, las reservas netas son negativas, ya que las l\u00edquidas se vieron apalancadas por el pr\u00e9stamo del FMI\u201d, dijo Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS. Los tipos de cambio financieros, en cambio, tienden a la baja. El d\u00f3lar MEP aparece en las pantallas del mercado de capitales a $1415,89, un retroceso de $14,85 frente al cierre anterior (-1%). En tanto, el contado con liquidaci\u00f3n (CCL) cede $21,59 y cotiza a $1418,14 (-1,5%). El sector agroexportador ayud\u00f3 a la calma del mercado de cambios: aport\u00f3 US$224 millones el lunes y US$97 ayer, muy por encima de los US$58 millones promedio diario de la semana pasada. \u201cLa fuerte oferta del agro refleja que, por ahora, existe credibilidad en el techo de la banda cambiaria. As\u00ed como los exportadores podr\u00edan haber retenido ventas para liquidar en este contexto, tambi\u00e9n es posible que otros sectores hayan adelantado sus importaciones", analizaron desde Portfolio Personal de Inversiones (PPI). En la informalidad de los arbolitos que operan en la City porte\u00f1a, el d\u00f3lar blue se vende a $1385, mismo valor que en el cierre anterior. Actualmente, es el valor m\u00e1s bajo del mercado de cambios, incluso m\u00e1s que el mayorista. \u201cEl resultado electoral fue interpretado por los inversores como un posible obst\u00e1culo para la continuidad del programa de reformas econ\u00f3micas impulsado por el oficialismo. En ese sentido, el regreso del peronismo como alternativa real de poder en 2027 comenz\u00f3 a ser reevaluado como una posibilidad concreta, lo que elev\u00f3 la percepci\u00f3n de riesgo pol\u00edtico a futuro", sum\u00f3 Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital. Melisa Reinhold Fuente