La mayor\u00eda de los sectores presentaron bajas y el comercio encadena varios meses sin capacidad de repunte, en lo cual influye la incertidumbre econ\u00f3mica Jujuy al d\u00eda \u00ae - La ca\u00edda interanual de 2,6% en las ventas minoristas de las pymes argentinas durante agosto reflej\u00f3 un nuevo retroceso para el sector, que ya parte de una base baja de comparaci\u00f3n. Se trata del quinto mes consecutivo en rojo. Las promociones y el financiamiento se consolidaron como herramientas clave para sostener la actividad. De acuerdo a la Confederaci\u00f3n Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en t\u00e9rminos mensuales, la retracci\u00f3n fue del 2,2% respecto de julio. Sin embargo, el acumulado anual muestra un incremento interanual de 6,2%. Entre los factores que influyeron en el desempe\u00f1o de las ventas, las fechas comerciales como el D\u00eda del Ni\u00f1o aportaron cierto dinamismo, aunque con resultados dispares seg\u00fan el sector. Las operaciones presenciales predominaron ampliamente sobre las digitales, y la alta dependencia de promociones y planes de pago se consolid\u00f3 como una constante. La incertidumbre macroecon\u00f3mica, la presi\u00f3n impositiva y las dificultades de acceso al financiamiento afectaron la planificaci\u00f3n de stock, las inversiones y la pol\u00edtica de precios, lo que gener\u00f3 un escenario de consumo contenido y estrategias orientadas a la cautela. El comportamiento de los consumidores tambi\u00e9n mostr\u00f3 cambios notables. Las compras se concentraron en productos esenciales y en vol\u00famenes reducidos, con una marcada preferencia por los comercios de cercan\u00eda. El canal online mantuvo una participaci\u00f3n baja, mientras que el uso de promociones y financiamiento se extendi\u00f3 como mecanismo para sostener el nivel de operaciones. La necesidad de recurrir a cr\u00e9ditos y planes de pago se volvi\u00f3 habitual, en un contexto donde la liquidez de los hogares se vio restringida. El an\u00e1lisis por rubros expone diferencias marcadas. Farmacia fue el \u00fanico sector que registr\u00f3 una variaci\u00f3n positiva interanual, con un alza marginal de 0,2%. En contraste, los dem\u00e1s segmentos sufrieron ca\u00eddas: bazar, decoraci\u00f3n, textiles para el hogar y muebles retrocedieron 10,4%; perfumer\u00eda, 8,9%; textil e indumentaria, 4,8%; ferreter\u00eda, materiales el\u00e9ctricos y de la construcci\u00f3n, 1,9%; alimentos y bebidas, 0,9%; y calzado y marroquiner\u00eda, 0,8%. Estas cifras reflejan la amplitud del impacto negativo, con la excepci\u00f3n de farmacia, que logr\u00f3 sostenerse gracias a la demanda de productos esenciales. Por sector En alimentos y bebidas, agosto registr\u00f3 un leve incremento respecto de julio, explicado por el regreso a la actividad escolar, m\u00e1s d\u00edas laborales y promociones en productos de consumo b\u00e1sico. El gasto de los hogares se mantuvo ajustado, con preferencia por compras de cercan\u00eda y en vol\u00famenes reducidos. En alimentos y bebidas, agosto En alimentos y bebidas, agosto registr\u00f3 un leve incremento respecto de julio, explicado por el regreso a la actividad escolar, m\u00e1s d\u00edas laborales y promociones en productos de consumo b\u00e1sico. REUTERS\/Lucy Nicholson Los comercios informaron estabilidad en precios y continuidad de la clientela, con presi\u00f3n por costos en insumos e impuestos. Se incorporaron promociones y ventas en l\u00ednea, aunque el canal presencial concentr\u00f3 el mayor volumen. El sector se mantuvo en niveles similares a meses previos, condicionado por la situaci\u00f3n econ\u00f3mica y el poder adquisitivo. En bazar y decoraci\u00f3n, el D\u00eda del Ni\u00f1o sostuvo el movimiento en algunos comercios, aunque el ticket promedio result\u00f3 bajo y las compras financiadas predominaron. El aumento de costos fijos, la falta de liquidez y el endeudamiento familiar restringieron la demanda. Las promociones con tarjetas y campa\u00f1as en redes sociales intentaron compensar la ca\u00edda, pero el desempe\u00f1o del sector se mantuvo atado a factores estacionales y a la evoluci\u00f3n macroecon\u00f3mica. El rubro calzado y marroquiner\u00eda tambi\u00e9n estuvo condicionado por factores estacionales y fechas comerciales, con promociones bancarias y liquidaciones de temporada como principales motores. Sin embargo, la baja del poder adquisitivo, la falta de liquidez y el aumento de los costos operativos limitaron la recuperaci\u00f3n. La actividad tur\u00edstica aport\u00f3 en algunos casos, aunque de manera marginal frente al retroceso general del consumo. Comerciantes del sector se\u00f1alaron dificultades para sostener precios y rentabilidad, y destacaron el uso intensivo de promociones y financiamiento con tarjetas, mientras que el canal online tuvo escasa incidencia. En farmacia, la p\u00e9rdida de poder adquisitivo, los aumentos de precios en medicamentos y los problemas de cobertura de obras sociales, especialmente PAMI, influyeron en la din\u00e1mica de ventas. La demanda se concentr\u00f3 en productos de primera necesidad y gen\u00e9ricos, mientras que la perfumer\u00eda y los art\u00edculos no esenciales sufrieron una mayor retracci\u00f3n. La estacionalidad vinculada a enfermedades respiratorias aport\u00f3 cierta din\u00e1mica, aunque con oscilaciones entre julio y agosto. Los comerciantes del sector enfrentaron dificultades para sostener m\u00e1rgenes ante la suba de costos y la competencia de cadenas y franquicias, con predominio de ventas f\u00edsicas y un uso creciente de tarjetas y descuentos. El sector ferretero estuvo marcado por el bajo poder adquisitivo, salarios estancados y dificultades de financiamiento. La demanda se concentr\u00f3 en productos de menor valor, con promociones y convenios bancarios como factores relevantes para sostener la actividad. Los comerciantes destacaron la ca\u00edda de la rentabilidad por el aumento de costos operativos e insumos importados, as\u00ed como la postergaci\u00f3n de proyectos grandes y la incidencia del clima y la incertidumbre electoral en las decisiones de compra. En perfumer\u00eda, muchos precios continuaron descendiendo hasta el 31 de julio, pero luego algunas empresas aplicaron ajustes de entre 4% y 8% tras varios meses de estabilidad. Este incremento podr\u00eda explicar parte de la din\u00e1mica sectorial. Adem\u00e1s, la recuperaci\u00f3n de ventas result\u00f3 m\u00e1s lenta en provincias del Litoral lim\u00edtrofes con Paraguay y Brasil, donde la apreciaci\u00f3n cambiaria redujo la competitividad y el comercio interfronterizo cobr\u00f3 protagonismo. El sector textil e indumentaria enfrent\u00f3 la p\u00e9rdida de poder adquisitivo, la estacionalidad y el impacto del D\u00eda del Ni\u00f1o, que aport\u00f3 cierto movimiento aunque en niveles inferiores a a\u00f1os previos. Las promociones bancarias, cuotas sin inter\u00e9s y liquidaciones de temporada resultaron claves para sostener la actividad, junto con el uso de redes sociales como vidriera. Sin embargo, la competencia de importaciones y compras en el exterior presion\u00f3 los precios y rest\u00f3 dinamismo al consumo local. Los comerciantes señalaron dificultades crecientes para sostener la rentabilidad frente al aumento de impuestos, costos operativos y caída de la demanda, con la venta online en un rol limitado y la competencia informal y la incertidumbre electoral condicionando las decisiones de inversión. Expectativas De cara al futuro, el 49% de los comerciantes consultados prevé una mejora en los próximos doce meses, mientras que el 42% espera que la situación se mantenga sin cambios y solo el 9% anticipa un empeoramiento. Respecto a la posibilidad de invertir, el 58% considera que no es un buen momento, el 15% opina lo contrario y el 27% no respondió o no tiene una opinión definida. En este escenario, la combinación de ventas por debajo de lo esperado y la necesidad de liquidez inmediata llevó a