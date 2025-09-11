El veh\u00edculo, una Toyota Hilux gris, ten\u00eda pedido de secuestro desde hace m\u00e1s de una d\u00e9cada por una causa de robo en despoblado y estafa en Jujuy. Fue retenido en un control sobre la Ruta Nacional 68, en la provincia de Salta Jujuy al d\u00eda \u00ae - Durante un control vehicular realizado en la provincia de Salta se logr\u00f3 recuperar una camioneta que ten\u00eda pedido de secuestro desde el a\u00f1o 2013. El operativo dej\u00f3 adem\u00e1s a un conductor implicado en la causa. Fuentes consultadas por nuestro medio informaron que el procedimiento tuvo lugar el pasado martes 9 de septiembre alrededor de las 11:50 sobre la Ruta Nacional 68, a la altura del kil\u00f3metro 175. Personal de la Direcci\u00f3n General de Seguridad Vial de Salta realizaba un control de rutina cuando intercept\u00f3 una camioneta Toyota Hilux color gris. El rodado era conducido por un hombre domiciliado en Rosario de Lerma. Tras verificar la documentaci\u00f3n, los efectivos constataron en el sistema de la DNRPA que el veh\u00edculo ten\u00eda pedido de secuestro vigente solicitado por la Brigada de Investigaciones de Jujuy desde el a\u00f1o 2013. El legajo judicial de ese entonces est\u00e1 caratulado como robo en despoblado de veh\u00edculo automotor en concurso real con estafa. La camioneta fue secuestrada y puesta a disposici\u00f3n de la justicia, mientras que se labraron las actuaciones complementarias que ser\u00e1n remitidas a Jujuy para dar continuidad a la investigaci\u00f3n.