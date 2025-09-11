Jujuy al d\u00eda \u00ae - Con el objetivo de garantizar la seguridad y el orden durante la Elecci\u00f3n de la Reina Departamental, se llev\u00f3 a cabo una crucial reuni\u00f3n de coordinaci\u00f3n en el Sal\u00f3n de la Patria. El evento, que tendr\u00e1 lugar este viernes a partir de las 21:00 horas en el Club Tiro y Gimnasia. En el encuentro participaron representantes de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy, el SAME y Bomberos, quienes revisaron los protocolos de actuaci\u00f3n para situaciones de emergencia. Sin embargo, un rol protag\u00f3nico en la planificaci\u00f3n lo tuvo la Polic\u00eda de la Provincia, que estuvo presente a trav\u00e9s de jefes superiores de la Unidad Regional Dos. Su participaci\u00f3n fue clave para establecer los dispositivos de prevenci\u00f3n y seguridad que se desplegar\u00e1n en las inmediaciones y dentro del predio. La planificaci\u00f3n conjunta entre las diferentes \u00e1reas operativas busca cubrir todos los aspectos log\u00edsticos y de seguridad del evento. La presencia de mandos de la fuerza policial resalta la importancia que las autoridades le otorgan a este evento popular, asegurando que tanto los participantes como el p\u00fablico en general puedan disfrutar de la noche con total tranquilidad. Este tipo de coordinaci\u00f3n interinstitucional es fundamental para el \u00e9xito de eventos masivos en la comunidad.