Jujuy al d\u00eda \u00ae - El gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, y la ministra de Educaci\u00f3n, Miriam Serrano, encabezaron en Fraile Pintado el acto de inauguraci\u00f3n del Jard\u00edn Infantil N\u00b0 73, construido en el marco del Programa de Mejora del Acceso y la Calidad Educativa (PROMACE). El nuevo espacio brindar\u00e1 contenci\u00f3n y formaci\u00f3n a ni\u00f1os y ni\u00f1as de la localidad, reafirmando el compromiso del Gobierno de Jujuy con la educaci\u00f3n p\u00fablica. Sadir destac\u00f3 la importancia de la obra y se\u00f1al\u00f3 que \u201cel nuevo establecimiento refleja nuestra decisi\u00f3n de invertir en educaci\u00f3n, lo que significa generar oportunidades para los estudiantes y construir futuro\u201d. \u201cEste jard\u00edn era muy necesario en una localidad con una poblaci\u00f3n en crecimiento, y ser\u00e1 un espacio clave para la primera infancia\u201d, expres\u00f3. Asimismo, el mandatario anunci\u00f3 una inversi\u00f3n superior a $1.500 millones destinada a la refacci\u00f3n y ampliaci\u00f3n de tres instituciones educativas de la ciudad: la escuela \u201cVirgen de F\u00e1tima\u201d, la Escuela Manuel Belgrano y la escuela \u201c9 de Julio\u201d, en beneficio de estudiantes y docentes.Por su parte, Serrano indic\u00f3 que \u201ces un d\u00eda de fiesta, una gran alegr\u00eda poder inaugurar un nuevo espacio de formaci\u00f3n para los m\u00e1s peque\u00f1os, especialmente quienes inician su primer paso en la educaci\u00f3n\u201d. \u201cEste jard\u00edn, confortable y acogedor, contar\u00e1 con el trabajo comprometido de nuestras docentes, acompa\u00f1ando con amor y dedicaci\u00f3n el inicio del camino de aprendizaje\u201d, apunt\u00f3. Adem\u00e1s, inform\u00f3 que el establecimiento comenzar\u00e1 a funcionar con 30 ni\u00f1os inscriptos en el turno ma\u00f1ana, aunque ya se cuenta con una matr\u00edcula que alcanzar\u00e1 el centenar, reflejando la fuerte demanda de la comunidad. En otro orden, agradeci\u00f3 la colaboraci\u00f3n del municipio y de la empresa constructora, resaltando el trabajo conjunto entre Estado, comunidad y sector privado para garantizar una educaci\u00f3n de calidad en toda la provincia.La ministra subray\u00f3 que \u201cla educaci\u00f3n p\u00fablica ofrece oportunidades, garantiza derechos y est\u00e1 presente en cada rinc\u00f3n de la provincia\u201d. \u201cEsta obra es una muestra del Estado provincial trabajando cerca de la gente y dando respuestas concretas a las necesidades locales\u201d, asever\u00f3. Carrera de Medicina En la oportunidad, el gobernador tambi\u00e9n se refiri\u00f3 al avance del proyecto de la Carrera de Medicina en Jujuy, destacando que ya comenz\u00f3 la preinscripci\u00f3n y que en los primeros meses de 2026 iniciar\u00e1n las clases, fruto de un acuerdo entre la Universidad Nacional de Jujuy y la Facultad de Medicina de la Universidad de C\u00f3rdoba. \u201cEs un paso fundamental para que los j\u00f3venes que desean estudiar medicina puedan hacerlo en su provincia, cerca de sus hogares, sin afrontar las dificultades econ\u00f3micas de trasladarse a otras ciudades\u201d, indic\u00f3 Sadir. Ruta 34 Por otro lado, el mandatario brind\u00f3 precisiones sobre la obra de la Ruta Nacional N\u00b0 34, subrayando que los trabajos avanzan con buen ritmo.\u201cSe trata de una obra estrat\u00e9gica, ya que esta ruta constituye una columna vertebral para la conectividad de Jujuy, Salta, Bolivia y numerosas localidades del Ramal. Esperamos su pronta finalizaci\u00f3n para mejorar la circulaci\u00f3n y potenciar el desarrollo de la regi\u00f3n\u201d, concluy\u00f3.