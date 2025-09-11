Jujuy al d\u00eda \u00ae - Se informa a la comunidad en general y a los conductores en particular que, debido a tareas de mantenimiento de luminarias, se implementar\u00e1 una restricci\u00f3n parcial en la circulaci\u00f3n vehicular sobre la avenida General Savio. Los trabajos se realizar\u00e1n el jueves 11 de septiembre, en el horario de 08:00 a 14:00, afectando el sentido de circulaci\u00f3n que va desde las instalaciones del Servicio Penitenciario hacia el Acceso Sur de la ciudad. Durante ese lapso, el tr\u00e1nsito se reducir\u00e1 a media calzada. Se solicita a los automovilistas circular con m\u00e1xima precauci\u00f3n, respetar la se\u00f1alizaci\u00f3n dispuesta en la zona y atender las indicaciones del personal que se encontrar\u00e1 apostado para garantizar el orden y la seguridad vial