Jujuy al d\u00eda \u00ae - El ministro de Gobierno y Justicia, Normando \u00c1lvarez Garc\u00eda, las recibi\u00f3 en el Sal\u00f3n de la Bandera. \u201cLa Fiesta de los Estudiantes de Jujuy es \u00fanica en el pa\u00eds\u201d, remarc\u00f3. El funcionario provincial agradeci\u00f3 la presencia de las Representantes del Departamento El Carmen en la Casa de Gobierno y sostuvo que \u201cdeben sentirse orgullosas de ser juje\u00f1as; \u00e9sta, es una etapa \u00fanica\u201d y agreg\u00f3 \u201csean felices como debe ser, nunca dejen de sentir el compa\u00f1erismo porque es la base que lleva a caminar adelante\u201d. Por otra parte, la reina saliente de El Carmen, Luc\u00eda Montalvetti, destac\u00f3 la propuesta de la Campa\u00f1a frente al bullying \u201cNo seas Parte del Da\u00f1o\u201d. \u201cEst\u00e1 muy buena la campa\u00f1a porque acompa\u00f1a a las candidatas\u201d, se\u00f1al\u00f3 y precis\u00f3 que \u201csiempre remarco que este es un momento para disfrutar, llenarse de alegr\u00eda, de nervios y no para pasar mal\u201d.