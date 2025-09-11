Reparación histórica programada para mejorar el servicio de agua en San Pedro de Jujuy

Jujuy al día ® – Agua Potable de Jujuy informa a la comunidad de San Pedro de Jujuy, que buscando mejorar el servicio de la red de agua, mañana jueves 11 de septiembre se realizará un importante operativo para poner en marcha la mejora.

Los trabajos iniciarán a partir de las 13 hs hasta las 00 hs SIN CORTE DE SERVICIO, ya que se activarán la cisterna Alto Ceballo que operará a su máxima capacidad, el Pozos de Santa Cruz y Parapetí para reforzar la red y mantener la presión.

El personal técnico realizará la colocación de un reemplazo de tuberías de acero en un tramo del acueducto roto, que lleva a una pérdida de larga data.

Este trabajo de intervención consiste en la reconexión del caño colocado para que pueda restablecerse el servicio. Es importante destacar que, al restablecer el servicio, la presión podría ser baja en la parte alta del centro, especialmente en la zona de la calle Pedro Goyena.