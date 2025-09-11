Jujuy al d\u00eda \u00ae - Concejales hicieron entrega esta ma\u00f1ana de la Minuta de Declaraci\u00f3n N\u00ba109, que declara de Inter\u00e9s Municipal el "Congreso Interprovincial de Lactancias, Crianzas Diversas y Entornos Sostenible" que se desarroll\u00f3 en San Salvador de Jujuy, los d\u00edas 25, 26 y 27 de agosto de 2025, en las instalaciones del Cabildo de Jujuy y en el Cine Teatro Municipal Select. Este importante evento, organizado por el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia, convoc\u00f3 a especialistas y funcionarios de distintas jurisdicciones para abordar tem\u00e1ticas cruciales para el bienestar de la ni\u00f1ez y las familias, destacando la importancia de la lactancia materna como la base de un desarrollo saludable e integral. El Congreso cont\u00f3 la participaci\u00f3n de disertantes de alto nivel, como la abogada y puericultora Mar\u00eda Florencia Montiel, la psic\u00f3loga Carmen Rozo, el bi\u00f3logo Alejandro Fern\u00e1ndez, y el educador ambiental Carios Ibarra, entre otros profesionales y agentes territoriales. En este sentido, el concejal Leandro Giubergia, impulsor del dispositivo legal entregado, destac\u00f3: "Sabemos que el mes de agosto es el mes de la lactancia y es importante porque hicieron un evento que fue interprovincial, vino gente de Salta, se mostr\u00f3 c\u00f3mo se est\u00e1 trabajando todo el tema de lactancia en Jujuy, incluso vino gente de Naci\u00f3n tambi\u00e9n; entonces creo que eso habla de la importancia que tiene la lactancia en toda nuestra sociedad y, sobre todo, la toma de conciencia". El concejal destac\u00f3 el trabajo en conjunto y la declaraci\u00f3n por unanimidad por parte de los concejales, ya que muestra el compromiso con la tem\u00e1tica. Por su parte, Luciana Gonz\u00e1lez Berrios, Coordinadora de Gesti\u00f3n Gubernamental, agreg\u00f3, "hoy nos sorprendieron muy gratamente entreg\u00e1ndonos este regalo, ya que hemos realizado hace muy pocas semanas el congreso, un evento que realmente ha superado nuestras expectativas. Siempre decimos que trabajar en lactancia implica un esfuerzo y un compromiso muy grande, pero cuando se logra los impactos son enormes, trascendentales y realmente inspiran a que todos empecemos a mirar la lactancia y la crianza con la importancia y la transversalidad que ella implica". Gonz\u00e1lez Berrios agradeci\u00f3 la participaci\u00f3n del Ministerio de Salud de Salta, la Secretar\u00eda de Ni\u00f1ez de Salta, desde el programa Mil D\u00edas de la municipalidad de Mercedes, provincia de Buenos Aires y equipos que forman parte de los distintos ministerios que acompa\u00f1an las maternidades y las infancias del Gobierno de Jujuy, quienes han podido compartir sus experiencias. A su turno, Cecilia Delgado, Coordinadora de Dispositivos de Cuidado de la Secretar\u00eda de Ni\u00f1ez, Adolescencia y Familia, detall\u00f3 que se socializ\u00f3 sobre el trabajo desde la Secretar\u00eda de Ni\u00f1ez, "espec\u00edficamente desde m\u00ed coordinaci\u00f3n tenemos varios programas, estoy a cargo de dispositivos de cuidado, que son los hogares donde residen los ni\u00f1os sin cuidados parentales, que atraviesan una medida excepcional y que fueron retirados de su familia por alg\u00fan tipo de derechos y actualmente se encuentran institucionalizados. El trabajo fuerte que tenemos con esta gesti\u00f3n es brindar y garantizar el derecho de vivir en familia de estos ni\u00f1os". En ese sentido, precis\u00f3 que: "La idea no es que est\u00e9n institucionalizados, sino que sea la \u00faltima medida a tomar. Por tanto, como tenemos el programa de familia de acogida, queremos promover e invitar a las familias de Jujuy a que se acerquen a ser parte, a tener ni\u00f1os o adolescentes de manera transitoria en sus hogares hasta que se resuelvan su situaci\u00f3n familiar. As\u00ed que, desde ya invitamos a todas las familias o personas solas que no necesariamente tienen que ser parejas, que puedan brindarles un espacio, un hogar, y nosotros vamos a estar acompa\u00f1ando desde la Secretar\u00eda a trav\u00e9s de nuestro equipo t\u00e9cnico. Tienen que presentarse en la Secretar\u00eda de Ni\u00f1ez y Familia, el equipo realiza las evaluaciones a trav\u00e9s de entrevistas y en el caso de que est\u00e9 todo ok, estar\u00edan en condiciones de recibir un ni\u00f1o, por supuesto, con el acompa\u00f1amiento de la Secretar\u00eda". Estuvieron presentes junto al Vicepresidente Primero, Gast\u00f3n Mill\u00f3n; los concejales Leandro Giubergia y Liliana Gim\u00e9nez. Mientras que por parte del Gobierno provincial se encontr\u00f3 la Coordinadora de Gesti\u00f3n Gubernamental, Luciana Gonzales Berrios y la Coordinadora de Dispositivos de Cuidados, Dra. Cecilia Delgado.