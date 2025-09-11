Jujuy al d\u00eda \u00ae - La ministra de Educaci\u00f3n, Miriam Serrano, reconoci\u00f3 en este d\u00eda tan especial a docentes beneficiarios de su jubileo en la localidad de Los Pa\u00f1os. Participaron de este reconocimiento las Escuelas: N\u00ba 335 "Naciones Unidas"- Los Huaicos N\u00ba 285 "Provincia de San Luis" -La Toma N\u00ba 430 "Padre Jer\u00f3nimo Schonfeld"- Barrio Norte N\u00ba 108 "Rep\u00fablica De Chile" -Los Pa\u00f1os N\u00ba 19 "Delf\u00edn Puch" - San Antonio N\u00ba 153 "Finca La Victoria"-Monterrico N\u00ba 34 "Pedro Jos\u00e9 Portal" - La Ovejer\u00eda N\u00ba 283 "Dr Jos\u00e9 Humberto Martiarena" - EL Ceibal N\u00ba 312 "Agua y Energ\u00eda El\u00e9ctrica" - La Ci\u00e9naga Este homenaje destaca la importante labor de estos docentes en la educaci\u00f3n de la comunidad.