    jueves, septiembre 11

    Prevención y seguridad en los canchones

    jueves, septiembre 11

    Jujuy al día ® – Como todos los años, la Dirección General de Emergencias – Defensa Civil,  brinda recomendaciones de prevención y seguridad a los estudiantes que se desempeñan como carroceros en los respectivos canchones estudiantiles.

    En esta instancia visitamos a los canchones de los Colegios: 

    Escuela de Comercio N°1 “Prof. José Antonio Casas”, 

    Colegio N° 2 Armada Argentina, 

    y la Escuela de Comercio N°3 “José Manuel Estrada”.

    A menos de una semana del primer desfile de carrozas, en cada canchón, los estudiantes viven jornadas intensas, de trabajo con equipos de protección y como así también llenos de emoción, rumbo al gran debut en Ciudad Cultural. Los carroceros aseguran que el nivel de avance ronda el 60 %, hasta terminar su diseño final.

