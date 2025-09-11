Prevención y seguridad en los canchones

Jujuy al día ® – Como todos los años, la Dirección General de Emergencias – Defensa Civil, brinda recomendaciones de prevención y seguridad a los estudiantes que se desempeñan como carroceros en los respectivos canchones estudiantiles.

En esta instancia visitamos a los canchones de los Colegios:

Escuela de Comercio N°1 “Prof. José Antonio Casas”,

Colegio N° 2 Armada Argentina,

y la Escuela de Comercio N°3 “José Manuel Estrada”.

A menos de una semana del primer desfile de carrozas, en cada canchón, los estudiantes viven jornadas intensas, de trabajo con equipos de protección y como así también llenos de emoción, rumbo al gran debut en Ciudad Cultural. Los carroceros aseguran que el nivel de avance ronda el 60 %, hasta terminar su diseño final.