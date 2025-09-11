Jujuy al d\u00eda \u00ae - A los fines de planificar el trabajo pol\u00edtico y reforzar la presencia territorial con miras a los compromisos electorales de octubre, Mar\u00eda In\u00e9s Zigar\u00e1n, Mario Pizarro y Malena Amerise, candidatos a diputados nacionales por el Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas (Lista 503, naranja), mantuvieron un encuentro con intendentes, comisionados municipales y vocales del Departamento El Carmen. En este contexto, se plante\u00f3 que Jujuy Crece en Provincias Unidas, es la \u00fanica opci\u00f3n ante la crisis en que est\u00e1 sumido el pa\u00eds, producto de las decisiones pol\u00edticas de Javier Milei y de la profundizaci\u00f3n del modelo econ\u00f3mico libertario anunciada tras la derrota de La Libertad Avanza en Provincia de Buenos Aires. Al respecto, Zigar\u00e1n puntualiz\u00f3 que "el presidente no solo redobl\u00f3 la apuesta con su pol\u00edtica de ajuste que perjudica a millones de argentinos, sino que adem\u00e1s vet\u00f3 la Ley de Financiamiento Universitario, empujando a las casas de estudios superiores a una situaci\u00f3n dif\u00edcil de sostener" y a\u00f1adi\u00f3 que "no conforme con eso, Milei tambi\u00e9n anticip\u00f3 el veto a la Ley de Distribuci\u00f3n de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) consensuada por los 24 gobernadores". "Lo de Milei es contradictorio, porque hace una supuesta convocatoria a los gobernadores, pero les asesta este golpe duro para las finanzas provinciales", analiz\u00f3. Continu\u00f3 advirtiendo, que "el gobierno nacional cada d\u00eda comete un error" y es "incapaz de interpretar el resultado de las urnas". "Va en declive y esto se reflejar\u00e1 en la elecci\u00f3n de octubre", defini\u00f3 Zigar\u00e1n. Pizarro, por su parte, exterioriz\u00f3 la "creciente preocupaci\u00f3n" resultante de un gobierno nacional "que sigue sin escuchar a la gente, en especial a los que expuls\u00f3 del sistema, como nuestros jubilados, universitarios, periodistas, personas con discapacidad y la diversidad". "La crueldad impera en el gobierno de Milei", sentenci\u00f3 para luego recalcar que "Jujuy Crece adhiere a un claro sentido democr\u00e1tico con contenido social y, ante tantas injusticias, nos paramos con principios y valores". "Somos la expresi\u00f3n de muchas corrientes pol\u00edticas consustanciadas con un proyecto de desarrollo sobradamente probado en Jujuy y que estamos dispuestos a proyectarlo a nivel nacional", apunt\u00f3. Asimismo, subray\u00f3 que "al no ser un pa\u00eds federal, porque el presidente solo mira hacia el puerto, defenderemos al interior profundo, dando la batalla que la crisis demanda". "Para eso voy a ser diputado nacional", garantiz\u00f3 Pizarro. De la reuni\u00f3n celebrada en Perico, participaron el ex gobernador Gerardo Morales, el candidato a diputado nacional Fabi\u00e1n Tejerina, el diputado nacional Jorge Rizzotti, legisladores provinciales y dirigentes de las fuerzas pol\u00edticas que enriquecen las bases del Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas.