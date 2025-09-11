Jujuy al d\u00eda \u00ae - La Secretar\u00eda de Ordenamiento Territorial y H\u00e1bitat gener\u00f3 la entrega en comodato de un espacio recuperado tras acciones contra la venta ilegal de lotes. La Secretar\u00eda de Ordenamiento Territorial y H\u00e1bitat (SECOTyH) del Ministerio de Infraestructura, Servicios P\u00fablicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV) concret\u00f3 la entrega de un lote en comodato de uso gratuito al Obispado de la provincia, con el destino del desarrollo del programa \u201cCuidadores de la casa com\u00fan\u201d. Lotes recuperados y destino social Eduardo Caz\u00f3n, secretario de Ordenamiento Territorial y H\u00e1bitat, junto al coordinador de relaciones Institucionales de la Secretar\u00eda, Pablo Avil\u00e9s, recorrieron el predio junto a la coordinadora del Programa de la Pastoral Social del Obispado de Jujuy, Ana Mar\u00eda Luca, y Agust\u00edn Y\u00e9cora, secretario de Salud Mental, \u00e1rea del Ministerio de Salud con la que se articulan tareas en el marco del programa, que asiste a j\u00f3venes en situaci\u00f3n del vulnerabilidad social a trav\u00e9s de la capacitaci\u00f3n en oficios. Sobre el lote en comodato, Caz\u00f3n inform\u00f3 que \u201cel terreno que la SECOTyH est\u00e1 cediendo fue recuperado hace poco tiempo; fue utilizado por una supuesta fundaci\u00f3n que instal\u00f3 la fachada de una Copa de Leche, algo que no tuvo funcionamiento real, y que en realidad se dedicaba a la venta ilegal de lotes fiscales bajo acciones fraudulentas y estafando a decenas de familias\u201d. \u201cAnte esta grave situaci\u00f3n, la Direcci\u00f3n de Regularizaci\u00f3n Dominial, la Coordinaci\u00f3n de Despacho y la Coordinaci\u00f3n de Recupero de nuestra Secretar\u00eda, trabajan de manera articulada con el Ministerio de Seguridad y Escriban\u00eda de Gobierno realizando las denuncias correspondientes y garantizando el acompa\u00f1amiento a las familias involucradas\u201d, detall\u00f3 el secretario de Ordenamiento Territorial. El funcionario tambi\u00e9n comparti\u00f3 que \u201cel convenio de comodato que hemos firmado y que se materializa con la visita de quienes se har\u00e1n responsables del lote, responde a uno de nuestros objetivos, que es colaborar con instituciones y organizaciones con proyectos que tengan impacto comunitario\u201d.