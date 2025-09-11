Algunos emojis pasaron de ser s\u00edmbolos positivos a gestos condescendientes o incluso ofensivos Jujuy al d\u00eda \u00ae - En la \u00faltima d\u00e9cada, los emojis se convirtieron en un complemento indispensable de la comunicaci\u00f3n digital, especialmente por WhatsApp. Su uso va m\u00e1s all\u00e1 de la simple decoraci\u00f3n de los mensajes: permiten transmitir emociones, estados de \u00e1nimo y matices que las palabras escritas a veces no logran reflejar. Sin embargo, no todos los \u00edconos mantienen su vigencia o resultan apropiados en determinados contextos. Algunos han cambiado de significado, otros generan confusi\u00f3n y varios incluso se perciben de manera negativa. En este escenario, la inteligencia artificial (IA) ha sido consultada para identificar cu\u00e1les son los emojis que conviene evitar en las conversaciones cotidianas. El resultado es un listado de cinco \u00edconos que, por su ambig\u00fcedad o connotaci\u00f3n, pueden generar malos entendidos o transmitir un mensaje distinto al que el usuario pretende. El an\u00e1lisis revela un punto clave, los emojis no son un lenguaje universal fijo, sino que evolucionan constantemente con los h\u00e1bitos digitales y la cultura en l\u00ednea. Por ello, lo que en su origen representaba gratitud o diversi\u00f3n, hoy puede tener significados completamente opuestos. El emoji de las manos rezando Aunque fue creado como un s\u00edmbolo de plegaria o agradecimiento, este emoji adquiri\u00f3 otra interpretaci\u00f3n con el tiempo: el gesto de \u201cchocar los cinco\u201d. Esta ambig\u00fcedad lo convirti\u00f3 en uno de los m\u00e1s problem\u00e1ticos, ya que su uso depende del contexto cultural y de la interpretaci\u00f3n personal de cada usuario. Mientras algunos lo emplean para expresar fe o esperanza, otros lo utilizan como felicitaci\u00f3n, lo que puede generar confusi\u00f3n en las conversaciones. El emoji del rostro con la mano en la frente Conocido como facepalm, se usa para expresar frustraci\u00f3n o decepci\u00f3n frente a una situaci\u00f3n absurda. Sin embargo, la IA advierte que puede resultar pasivo-agresivo o condescendiente. En lugar de transmitir empat\u00eda, muchas veces es recibido como una cr\u00edtica silenciosa o una burla, lo que afecta la claridad y el tono de la comunicaci\u00f3n. El emoji del payaso En un inicio fue concebido para representar diversi\u00f3n y entretenimiento. No obstante, en la cultura de internet su significado se transform\u00f3 por completo. Ahora se asocia con la humillaci\u00f3n, el rid\u00edculo y la burla, ya sea hacia otra persona o hacia uno mismo. Su carga negativa hace que, en la mayor\u00eda de los contextos, se perciba como ofensivo o despectivo en lugar de alegre. El emoji de la bomba Su apariencia puede parecer inocente, pero su uso es considerado riesgoso. La IA se\u00f1ala que este s\u00edmbolo genera asociaciones directas con violencia o peligro. En entornos de mensajer\u00eda, su presencia puede despertar alarma innecesaria o ser interpretada como una amenaza, lo que lo vuelve poco recomendable incluso para expresar sorpresa o noticias impactantes. El emoji del pulgar hacia arriba Durante a\u00f1os fue sin\u00f3nimo de aprobaci\u00f3n universal. Sin embargo, su uso masivo le rest\u00f3 valor comunicativo. Actualmente se interpreta, sobre todo en entornos laborales, como un gesto fr\u00edo, distante o incluso condescendiente. En lugar de mostrar acuerdo, puede dar la sensaci\u00f3n de que se busca cerrar la conversaci\u00f3n sin mayor inter\u00e9s.El estudio de la IA deja en claro que los emojis, aunque parezcan simples, son elementos cargados de contexto cultural y emocional. Su interpretaci\u00f3n cambia con el tiempo y depende del entorno en que se utilicen. Por eso, antes de enviar uno de estos cinco \u00edconos, conviene pensar en c\u00f3mo ser\u00e1 recibido. La recomendaci\u00f3n final es optar por emojis m\u00e1s expresivos o complementar con palabras para asegurar que el mensaje sea claro y respetuoso.