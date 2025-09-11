Jujuy al d\u00eda \u00ae - El pr\u00f3ximo s\u00e1bado 20 de septiembre desde las 10, el Estadio Federaci\u00f3n de Jujuy ser\u00e1 sede de una nueva jornada de La Liga 3\u00d73, el torneo m\u00e1s federal del pa\u00eds. El certamen organizado por la Asociaci\u00f3n de Clubes llega a Jujuy con un formato \u00e1gil y atractivo, donde los equipos buscar\u00e1n un triunfo clave que otorgue la clasificaci\u00f3n directa a la Gran Final. Con su propuesta din\u00e1mica y entretenida, La Liga 3\u00d73 se afianza como un espacio pensado para las familias, los hinchas y los nuevos p\u00fablicos que se acercan al deporte.