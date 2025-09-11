Jujuy al d\u00eda \u00ae - Maximiliano Alonso y Pablo Sciacia, dos preparadores f\u00edsicos juje\u00f1os, son parte del grupo de trabajo de \u00d3scar Villegas, quien tom\u00f3 el mando del seleccionado a mediados del 2024, reestructur\u00f3 las formativas de La Verde y la meti\u00f3 en la repesca para el Mundial 2026. \u2014 Maxi, necesito urgente hablar con vos. Cuando Maximiliano Alonso recibi\u00f3 el mensaje que esper\u00f3 gran parte de su vida, hab\u00edan pasado m\u00e1s de una decena de clubes, seis pa\u00edses, una hija, un intento en el f\u00fatbol, un retiro prematuro, una carrera en Educaci\u00f3n F\u00edsica y una adaptaci\u00f3n fallida en Buenos Aires. Pero nunca lo ley\u00f3. El sue\u00f1o que estuvo persiguiendo en sus 34 a\u00f1os estaba a un WhatsApp de distancia, aunque nunca se percat\u00f3 porque cuando se lo enviaron estaba en su casa, compartiendo con su familia. Por suerte, 24 horas m\u00e1s tarde, luego de no recibir respuesta, \u00d3scar Villegas tom\u00f3 el tel\u00e9fono y lo llam\u00f3. As\u00ed comenz\u00f3 la historia de uno de los preparadores f\u00edsicos que integra el cuerpo t\u00e9cnico de la Selecci\u00f3n de Bolivia, que es tambi\u00e9n la historia de c\u00f3mo se conform\u00f3 el grupo de profesionales que meti\u00f3 a la Verde en el repechaje para el Mundial 2026. Villegas y Alonso no se conoc\u00edan personalmente, pero hab\u00edan hablado un par de veces y ten\u00edan referencias uno del otro por personas en com\u00fan. El DT de Bolivia, que antes de asumir en julio de 2024 hab\u00eda estado un largo tiempo como coordinador de las juveniles de Always Ready, hab\u00eda querido llevarlo al club de El Alto poco antes por consejo de Roberto Ari\u00f1ez, un exarquero que hab\u00eda coincidido con el juje\u00f1o en Independiente de Sucre. Pero el argentino opt\u00f3 por marcharse a Ecuador para trabajar en Delf\u00edn. Pese a eso, siguieron en contacto y cuando Villegas desembarc\u00f3 en la selecci\u00f3n, lo sum\u00f3. A su vez, Alonso tambi\u00e9n fue la puerta de apertura para su compatriota, Pablo Sciacia, quien lleva casi dos d\u00e9cadas en la preparaci\u00f3n f\u00edsica en clubes de Per\u00fa y Bolivia y con quien diagrama codo a codo la puesta a punto del plantel. La historia de este grupo de trabajo que devolvi\u00f3 la ilusi\u00f3n a un pa\u00eds empez\u00f3 a escribirse en San Salvador de Jujuy hace m\u00e1s de 15 a\u00f1os, cuando Alonso era un adolescente que formaba parte de las inferiores del Lobo juje\u00f1o y Sciacia era el profe. Desde ese momento sus caminos estuvieron ligados. Alonso dej\u00f3 de intentar en el f\u00fatbol al cumplir los 18 y, sin haber debutado en la Primera del Lobo, comenz\u00f3 a estudiar Educaci\u00f3n F\u00edsica con el objetivo de poder vivir de ese deporte de alg\u00fan modo. Uno de sus docentes, obvio, fue Sciacia. Pas\u00f3 poco tiempo hasta que Maxi cumpli\u00f3 los 23, estaba en el tramo final de sus estudios y recibi\u00f3 por Facebook una propuesta de trabajo: era de Sciacia, quien le ofrec\u00eda mudarse a Per\u00fa para desempe\u00f1arse en Coronel Bolognesi, un club que tiempo antes hab\u00eda tenido como DT a un desconocido argentino que comenzaba una carrera que lo llevar\u00eda a la \u00e9lite, Jorge Sampaoli. As\u00ed iniciaba la historia de ambos profes, que se reencontraron luego de la Copa Am\u00e9rica en La Verde. Hoy el alumno es el PF principal y el maestro, su alterno. \u201cHab\u00edamos coincidido en Gimnasia y ten\u00eda una buena proyecci\u00f3n, porque era muy carism\u00e1tico, disciplinado y entre broma y broma le dije que ser\u00eda buen profe, que en alg\u00fan momento \u00edbamos a laburar juntos. Pas\u00f3 el tiempo y bueno, ac\u00e1 estamos\u201d. \u201cSiempre fui muy dedicado y disciplinado. Era de esas personas que preguntaba todo. \u00bfPor qu\u00e9 hac\u00edamos tal ejercicio, para qu\u00e9? Con los a\u00f1os, a medida que me fui dando cuenta que la posibilidad de ser futbolista profesional se acortaba, me dije que no pod\u00eda perder m\u00e1s tiempo y pens\u00e9 qu\u00e9 quer\u00eda hacer para vivir de esto. Ah\u00ed apareci\u00f3 la preparaci\u00f3n f\u00edsica\u201d, ratifica Alonso, que antes de emigrar hizo experiencia en su tierra: form\u00f3 parte de la escuelita de f\u00fatbol que ten\u00eda el exjugador paraguayo Carlos Morales Santos y a los dos meses, con solo 19 a\u00f1os, pas\u00f3 al club Ciudad de Nieva, que compet\u00eda en la liga local y ten\u00eda como DT a Marcelo Popeye Herrera, exayudante de campo de Carlos Bianchi, a quien acompa\u00f1\u00f3 en Boca y al que se\u00f1ala como uno de los que m\u00e1s le ense\u00f1\u00f3. As\u00ed como Alonso hizo su intento en el f\u00fatbol, Pablo, de 48 a\u00f1os e hijo de un exfutbolista que pas\u00f3 por clubes como V\u00e9lez y San Lorenzo, tambi\u00e9n realiz\u00f3 todas las inferiores en el Lobo juje\u00f1o. Le gustaba jugar de extremo derecho pero se ofrec\u00eda para ocupar la posici\u00f3n que hiciera falta. Lleg\u00f3 a Primera pero solo fue tenido en cuenta en el conjunto que disputaba la liga local y luego se fue a Perico de su ciudad antes de mudarse a Tucum\u00e1n para estudiar y cambiar los botines por el jogging y el silbato. Estos dos juje\u00f1os que un d\u00eda so\u00f1aron con convertirse en futbolistas y, aunque no lo consiguieron, se las rebuscaron para seguir ligados al deporte, hoy son dos engranajes principales del grupo de 14 profesionales que trabaja con Villegas a la cabeza y pretende reacomodar el f\u00fatbol boliviano desde la base, luego de a\u00f1os de resultados malos y tras una Copa Am\u00e9rica en la que tocaron fondo: cero puntos, diez goles en contra y apenas uno a favor en los tres duelos de la fase de grupos. \u00bfQu\u00e9 aspectos detectaron que deb\u00edan fortalecer del f\u00fatbol boliviano? \u2014 MA: Queremos cambiar muchas cosas ac\u00e1 en Bolivia no solamente la parte deportiva sino tambi\u00e9n la parte formativa y el desarrollo de de esos futbolistas que que necesitamos para la selecci\u00f3n. Por ejemplo, hoy inicia la sub-16 ac\u00e1 y hay j\u00f3venes talentosos que necesitan ser alineados y empezar a desarrollar h\u00e1bitos y nosotros estamos para eso. \u2014 PS: Hay un d\u00e9ficit en la formaci\u00f3n, pr\u00e1cticamente los chicos no tienen una buena competencia. He pasado por equipos juveniles que apenas jugaron 18 partidos en el a\u00f1o, cuando uno de Argentina disputa alrededor de 50. Tambi\u00e9n empezamos un proceso de an\u00e1lisis de los m\u00e1s j\u00f3venes para ver las diferencias de c\u00f3mo se comporta uno de 16 a\u00f1os de ac\u00e1, comparado con uno de esa edad en Brasil o Argentina. Si bien lleg\u00f3 al cuerpo t\u00e9cnico por Alonso, Sciacia trabaj\u00f3 casi cuatro a\u00f1os, de los 19 que lleva de carrera, junto a Villegas. Precisamente coincidi\u00f3 en el exitoso proceso que el actual seleccionador tuvo en Always Ready, equipo al que condujo a competir en la Copa Libertadores Sub-20 y por eso conocen a varios de los pibes que hoy asoman en la Mayor. \u201cCuando estaba en Real Garcilaso en 2020 me contact\u00f3 porque iba all\u00ed a hacer una mini pretemporada con Always Ready. Al a\u00f1o siguiente, yo hab\u00eda pasado a Cienciano y me llam\u00f3 el presidente para saber si me interesaba sumarme a un proyecto que ten\u00eda \u00e9l con el que quer\u00eda promover chicos y sumar algunos de otras ciudades. As\u00ed llegu\u00e9 a Bolivia y me reencontr\u00e9 con el profe \u00d3scar\u201d, explica Sciacia, quien conoce y bastante al seleccionador. Perú, Guatemala, República Dominicana y Bolivia fueron los países por los que transitó Alonso antes de llegar al seleccionado, un anhelo que tuvo desde el inicio y que lo motiva aún más porque si bien es argentino, su esposa e hija son bolivianas. Igual de extenso, aunque sin tantos cruces de fronteras, fue el recorrido que desandó Sciacia, que también llegó a lo más alto de su carrera con el arribo al seleccionado. Dos trotamundos que arrancaron un viaje hace más de una década en el fútbol del interior, ahí donde el