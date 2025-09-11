Jujuy: una niña de 8 años detuvo la brutal agresión de su padre contra su madre en Alto Comedero

Jujuy al día ® – El violento episodio ocurrió en una vivienda del barrio Tupac Amaru, donde una mujer fue atacada a patadas por su pareja. La menor se interpuso para frenar la golpiza y luego acompañó a su madre a radicar la denuncia en la Seccional 56°. El agresor se encuentra prófugo.

De acuerdo con fuentes consultadas por nuestro medio, los hechos se registraron en horas de la mañana del lunes en una vivienda de la segunda etapa del barrio Tupac Amaru. La mujer se encontraba desayunando junto a su hija cuando, al dirigirse hacia la cocina, fue interceptada por su pareja. El sujeto comenzó a increparla con insultos y amenazas, y al no recibir respuesta a sus agravios, descargó su furia contra un mueble, cuya puerta impactó en el cuerpo de la víctima.

La agresión continuó con la mujer en el suelo, donde recibió varias patadas en distintas partes del cuerpo. Fue en ese instante cuando la pequeña hija de la pareja intervino, poniéndose entre su madre y su padre, intentando frenar el ataque y clamando por ayuda.

Aprovechando un momento de distracción del agresor, la mujer logró escapar junto a la menor y se dirigió de inmediato a la Seccional 56°, donde narró lo sucedido y pidió protección. Tras la denuncia, se solicitó la detención inmediata del inculpado, así como medidas de resguardo para la víctima y sus hijos.

Una comisión policial se presentó en el domicilio señalado, pero el agresor ya había huido.

Los efectivos de la seccional quedaron a cargo de las actuaciones complementarias para dar con el paradero del sujeto y garantizar la seguridad de la mujer y la niña.