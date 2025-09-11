Jujuy al d\u00eda \u00ae - El Comit\u00e9 Interinstitucional de Actuaci\u00f3n en Casos de Desaparici\u00f3n de Mujeres, Ni\u00f1as y Personas de la Diversidad (CINDAC), informa que se busca a PATRICIA MICAELA MAMANI ALEMAN , de 20 a\u00f1os. Se encuentra desaparecida desde 05\/09\/2025, la denuncia fue radicada el 10\/09\/2025, con domicilio en Palpal\u00e1- Jujuy. De contextura f\u00edsica semi robusta 1,52 mts de altura aproximadamente, tez blanca,cabello altura de los hombros, de color casta\u00f1o. Posee tatuaje en brazo izquierdo tama\u00f1o mediano,usa aros. Vest\u00eda pantal\u00f3n jeans azul, zapatillas blancas y campera color rosada, de tela t\u00e9rmica. Quienes puedan aportar informaci\u00f3n que permita dar con su paradero, comunicarse a la l\u00ednea 911\/388-6860239\/388-6828607 o dirigirse a la unidad policial m\u00e1s cercana.