Jujuy: salió en defensa de su novia y terminaron brutalmente agredidos por una patota

Tras salir de un local bailable, una pareja y sus familiares fueron interceptados por un grupo de hombres y mujeres que los golpearon con violencia, dejando a varios con lesiones

Jujuy al día ® – Un violento hecho ocurrió la madrugada del lunes en La Quiaca, cuando un grupo de alrededor de doce personas atacó a una familia que caminaba por la avenida Héroes de Malvinas, a la salida de un boliche.

La agresión se desató luego de que un hombre en estado de ebriedad molestara a una joven e intentó manosearla. Al defenderla, su pareja y otros familiares fueron rodeados por el sujeto, que estaba acompañado de cinco hombres más. Acto seguido, se sumaron seis mujeres que también agredieron físicamente a los denunciantes.

Las víctimas relataron que fueron golpeadas brutalmente con puños y cachetadas, incluso cuando ya se encontraban en el suelo. Uno de los jóvenes sufrió lesiones en la cabeza y dolores en todo el cuerpo producto de los golpes.

La denuncia fue radicada en la seccional correspondiente, y las autoridades investigan la identidad de los agresores.