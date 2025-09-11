Una vecina del barrio Arturo Zabala denunci\u00f3 que delincuentes ingresaron a su vivienda y se llevaron productos, efectivo y pertenencias. La Polic\u00eda investiga el hecho. Jujuy al d\u00eda \u00ae - El hecho se registr\u00f3 en la ciudad de Perico, en una vivienda del barrio Arturo Zabala, donde una mujer de 43 a\u00f1os denunci\u00f3 que su vivienda fue violentada mientras se encontraba ausente. Al regresar, se dio con la desagradable sorpresa de que desconocidos hab\u00edan ingresado y se llevaron dinero en efectivo, un tel\u00e9fono celular y mercader\u00eda. De acuerdo a lo informado por fuentes consultadas por nuestro medio, el episodio ocurri\u00f3 este martes cuando la damnificada hab\u00eda salido de su domicilio alrededor de las 13:30 y, al regresar cerca de las 19:30, encontr\u00f3 la casa totalmente desordenada. Al revisar sus pertenencias constat\u00f3 que los delincuentes le hab\u00edan robado una suma aproximada de 400 mil pesos en efectivo, un tel\u00e9fono celular, adem\u00e1s de varios productos de cosm\u00e9tica y de almacenamiento, sin poder precisar la cantidad exacta de lo sustra\u00eddo. En el lugar trabaj\u00f3 personal de Criminal\u00edstica realizando pericias y relevamientos que permitan aportar pruebas a la investigaci\u00f3n.