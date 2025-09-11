Jujuy al d\u00eda \u00ae - El juicio oral y p\u00fablico a F. A. S. acusado por la supuesta autor\u00eda del delito de \u201cHomicidio agravado por alevos\u00eda en grado de tentativa e Incumplimiento de los deberes de funcionario p\u00fablico, en Concurso Real\u201d iniciar\u00e1 el pr\u00f3ximo 1 de octubre a las 16 horas, en la Sala de Audiencia ubicada en el 3er piso del Palacio de Tribunales. Sobre la citada fecha de inicio del juicio, cabe aclarar que, si bien la Oficina de Gesti\u00f3n Judicial hab\u00eda fijado los d\u00edas 26 y 27 de agosto, 2 y 4 de septiembre para la realizaci\u00f3n de las audiencias de debate, las mismas debieron ser reprogramadas a solicitud del Dr. Carlos Sebasti\u00e1n Espada, representante legal de la familia de la v\u00edctima. En la presentaci\u00f3n realizada, el abogado querellante inform\u00f3 que no pod\u00eda asistir a la audiencia del d\u00eda 4 de septiembre por tener que asistir a otra audiencia fijada con anterioridad en una causa que se tramita ante la C\u00e1mara Civil y Comercial Sala 1 Vocal\u00eda 3, motivo por el cual formul\u00f3 el pedido de fijaci\u00f3n de una nueva fecha. Atento a lo solicitado por el Dr. Espada, la Oficina de Gesti\u00f3n Judicial fij\u00f3 como nuevas fechas para el desarrollo del juicio los d\u00edas 1, 2 ,3 y 6 de octubre pr\u00f3ximo. El Tribunal de Juicio est\u00e1 integrado por las Juezas Penales Dras. Margarita Nallar como presidente de tr\u00e1mite, Mar\u00eda del Rosario Hinojo y M\u00f3nica Cruz Mart\u00ednez.